Sus canciones se inspiran en historias cotidianas, de esas “que le pueden pasar a cualquiera”. Y esa parece ser la clave del éxito, a juicio de su autor, el veterano cantautor español José Luis Perales, quien estará en la isla el próximo 16 de febrero en el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré de Santurce para presentar el concierto “Baladas para una despedida”. Según explicó, este recital formará parte de una gira para despedirse de los escenarios.

Pareciera que fue ayer, pero han pasado 40 años desde que lanzó al mercado el sencillo "Un velero llamado libertad" que se convirtió en himno de la cultura popular. Dos años después publicó "Y cómo es él", que se mantiene como la preferida de los 1.7 millones de usuarios que mensualmente escuchan su música en la plataforma Spotify.

“Creo que el éxito de mi música se debe a que es como una crónica diaria, es la crónica de las cosas que la gente vive cada día. En realidad, son canciones actuales y atemporales. Lo que yo hago es ponerle música a la cotidianidad de la gente. Y lo digo porque la gente me comenta ‘eso me ha pasado a mí’. Y creo que eso es lo que ha hecho perdurar mis canciones”, dijo Perales durante una entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Madrid, España.

Sobre su concierto en la isla, señaló que consistirá en un repaso por toda su discografía más importante, además de algunas canciones que, aunque salieron en discos, no se promovieron mucho “y para mí son canciones muy especiales”.

El reconocido intérprete de canciones como “Porque te vas” o “Quién es él”, también se refiere a la producción que dio pie a esta última gira, “Mirándote a los ojos”, grabada y producida por su hijo Pablo, de quien dice con orgullo que es músico graduado de Berklee College of Music.

De hecho, el repertorio del concierto estará basado en los temas contenidos en ese nuevo trabajo, con un total de 35 canciones entre sus éxitos de siempre, canciones escritas para otros artistas y algunos temas nuevos. La producción incluye tres discos y el documental “Algo nuevo que contarte”.

“Este último disco que saqué hace más de un mes es un resumen de mi historia de cuarenta y tantos años. No están todas las canciones, pero he hecho una recopilación de las que más se conocen”, agregó el artista de 75 años.

Sin embargo, resaltó que se retira solo de los escenarios y de las giras, pero sin dejar de escribir sus canciones y sus novelas. “Esta será la última gira y así lo llevo preparando desde hace años, me quería retirar para llevar una vida más tranquila y dedicarme a escribir mis libros y mis canciones, así como hacer nuevos discos y televisión”, agrega Perales, quien dijo que las giras son muy intensas y llegan a cansar un poco.

“Yo tengo una gran vocación de autor y la he ido aplazando desde que empecé y poco a poco espero ir recuperando ese tiempo. Pero realmente no me retiraré de la música porque la necesito como el aire”, aseguró el cantautor, quien tiene a su haber tres novelas publicadas.

De hecho, este mes sale la última, “Al otro lado del mundo” que, junto a la primera “La melodía del tiempo” y “La hija del alfarero”, conforman una trilogía que, según Perales, están de alguna manera conectadas.

“Soy de un pueblo pequeño (en Cuenca) y allí pasaron muchas cosas, además de mi niñez y adolescencia y el salto de ese pueblo a Sevilla para estudiar electricidad en la Universidad Laboral. Así que mucho tienen que ver estas novelas con mi propia biografía y también con las historias que conocí en mi pueblo”, aceptó el escritor, tras resaltar que las novelas han tenido mucha aceptación en su país.

Su relación con la literatura no es nueva y se describe como un amante de las novelas del escritor colombiano Gabriel García Márquez. De hecho, contó con modestia cómo conoció al escritor.

“Me da un poco de vergüenza decirlo porque pudiera parecer que estoy presumiendo. Una vez en México me dijeron que el Gabo había dicho que le encantaría tener la facilidad de escribir una historia en tres o cuatro minutos como lo hago yo. Pero yo pensaba que eso no era cierto. Ya él había ganado el Premio Nobel y seguí preguntando hasta que me aseguraron que era cierto. Averigüé su teléfono y lo llamé y cuando le dije ‘no sé si me conoce’, él me dijo ‘claro que te conozco, tengo todos tus discos’”, contó entre Perales, para luego explicar que en ese momento el famoso escritor le dijo que fuera a su casa a tomarse una copa con él, lo que hizo y desde entonces se desarrolló una gran amistad entre ambos. “Yo no me lo podía creer, me recibieron con mucho cariño. Fue una gran experiencia literaria y humana”.

Detalles de la última gira

Perales, quien es considerado una leyenda de la música romántica, comienza esta gira de despedida de los escenarios este mes, para un total de 60 presentaciones por todos los países donde ha llevado sus conciertos durante carrera profesional.

De febrero a marzo el cantante visitará: República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, México y Colombia. Durante el mes de abril visitará Los Angeles, Washington, Miami y New York. Para el mes de mayo comenzará la gira en España donde están programados cerca de 30 conciertos. De octubre y hasta finales de noviembre realizará una segunda parte de la gira americana visitando Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador. Su gira finalizará en el mes de diciembre 2020 en un concierto en Madrid Wizink Center.

Los boletos ya están a la venta en Ticket Center y en la boletería del CBA.

Su más reciente trabajo

“Mirándote a los ojos” consta de tres discos cada uno con su propia denominación:

“Recuerdos” que reúne 15 de sus mayores éxitos.

“Retratos” con diez temas escritos para otros o versionado por otros artistas.

“Melodías perdidas” con diez canciones especialmente y queridas para su autor.