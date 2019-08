La cantante Joy Huerta acusó a funcionarios del gobierno mexicano porque su trato hacia ella fue discriminatorio.

La integrante del grupo de pop “Jesse & Joy” contó que al realizar el trámite para sacar el pasaporte de su hija fue víctima de discriminación, por lo que realizó una denuncia pública.

“Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas (Diana Atri y Joy) aparecemos como madres”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según Joy, las autoridades le pidieron documentos que regularmente no se requieren para realizar el trámite, por el simple hecho de que se trata de una familia compuesta por dos mujeres, situación que a la intérprete le pareció un acto de discriminación y un trato delincuencial.

“Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento, un documento no requerido, y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser presunción de criminalidad”, comentó Joy.

Y agregó: “Hace mucha falta que sensibilicen a su personal Secretaría de Relaciones Exteriores; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre, no solo es insensible también discriminatorio”.

Estas acciones hicieron que la artista se sintiera ofendida por el trato que recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, aunque nunca le dieron mala cara, sí trataron de incomodarla al darse cuenta de que eran dos mamás a cargo de una bebé.

El pasado mes de abril, Joy Huerta develó que estaba esperando a su primera hija y presentó ante todos a la mujer con quien contrajo matrimonio, Diana Atri. Ambas decidieron convertirse en madre de una pequeña, a quien bautizaron con el nombre de Noah.

Tras estas declaraciones, la artista no solo ha recibido bueno deseos, ya que varios de sus seguidores la han juzgado por sus preferencias sexuales. Pero Joy no se ha quedado callada y ha respondido mediante las redes sociales.

"La aceptación tan sólo es para y con nosotros mismos. Aceptar nuestras virtudes y defectos, aceptar que somos iguales aunque somos diferentes.