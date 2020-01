Desde su llegada a Chile, la cantante mexicana Julieta Venegas ha demostrado tener una faceta poco conocida. Con su interpretación en la obra "La enamorada" y sus letras para "La flauta mágica", la ganadora del Grammy Latino declaró ayer en el GAM que no planea separar su carrera musical del teatro, sino que continuará experimentando como una forma de "reencontrarse con su creatividad".

"Está siendo muy bonito escaparme a hacer teatro y siento que no hay que pensar tanto en que solo soy cantante entonces ahora me despido del teatro, sino que me gusta ese equilibrio de expresividad que se logra con diferentes medios (música y teatro)", señaló la intérprete.

Dentro del marco de Santiago a Mil, Venegas protagoniza "La enamorada", unipersonal escrito por el argentino Santiago Loza y que desde noviembre de 2019 cuenta con un álbum musical creado por la cantante mexicana con las canciones del montaje. A pesar de que no planteó el término de su carrera, destacó que con el teatro ha podido conectarse con la música desde otro lugar que no son los estudios de grabación ni las giras.