Lose You To Love Me (Perderte a ti para amarme a mí), la nueva canción de Selena Gómez, se ha convertido en un himno al desamor en pocos días, pero lo que más ha llamado la atención es la referencia directa que aparenta hacer a la ruptura de la artista con el cantante Justin Beiber.

Específicamente, el tema menciona en uno de sus versos la frase “en dos meses nos remplazaste”, que el público no tardó en relacionar con el romance que inició Beiber con su ahora esposa Hailey Baldwin.

Durante una entrevista reciente en el programa On Air with Ryan Seacrest, la cantante se sinceró acerca de la motivación que tuvo para escribir la canción y el tema Look at Her Now, dejando claro que las letras sí tienen que ver con su rompimiento con el cantante.

Selena y Beiber mantuvieron una relación intermitente durante ocho años. Luego, la intérprete enfrentó varias situaciones personales, como un trasplante de riñón, que la mantuvieron alejada de los escenarios.

"Creo que siento una sensación de alivio, ¿sabes?. Han pasado cuatro años desde que he estado trabajando en este álbum y en realidad es el momento perfecto porque iba a lanzarlo hace dos años y ninguna de la palabras que estoy hablando ahora habrían existido", dijo Selena, al afirmar que hoy se encuentra en un momento totalmente distinto al que enfrentó cuando escribió las letras.

“Estas dos canciones fueron cuando terminé un capítulo en una pequeña reverencia y el resto del álbum es sobre dónde estoy ahora y hacia dónde voy”, explicó.