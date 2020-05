El artista urbano puertorriqueño Justin Quiles lanzó este viernes su nuevo sencillo, "Pam", en el que colaboran Daddy Yankee y el dominicano El Alfa, y del que aseguró será "el tema del verano".

Con miras a incluirlo en su nuevo y tercer disco, Quiles, de 30 años, contó que la fecha inicial para publicar "Pam" era en marzo pasado, pero debido a la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus, la atrasó para hoy, acercándose a la temporada del verano, cuando se espera que los jóvenes disfruten sus vacaciones, el ocio y la playa.

"Será el tema del verano, por la energía que tiene. No hay un tema ahora mismo que tenga esa energía", aseguró Quiles, nacido en Estados Unidos, pero criado hasta sus 15 años específicamente en Aguadilla, municipio en la costa noroeste de Puerto Rico.

La energía a la que se refiere Quiles es por la fusión de ritmos del tema, entre el pegajoso "dembow" dominicano distinguido de El Alfa, y el reguetón puertorriqueño.

Quiles admitió que cuando empezó a escribir el tema, no le agradó. Sin embargo, tras discutirlo con su colega boricua Lenny Tavárez, éste lo convenció de que tenía tema de éxito mundial.Luego de eso, Quiles le envió el tema a El Alfa, quien "se volvió loco" por su estilo, según admitió el boricua, aprobando así colaborar en el mismo.

Tras grabar sus partes, estos pensaban que ya el tema estaba completado, por lo que viajaron a Medellín, Colombia, a filmar el vídeo, dirigido por JP Valencia.

Después de terminar de grabar el vídeo, varios días más tarde, Quiles y Daddy Yankee coincidieron en un estudio de grabación.Allí, Quiles le mostró al "jefe" del reguetón el tema que había grabado con El Alfa.

A Daddy Yankee le gustó tanto el tema, que le dijo a Quiles que también quería integrarse en el mismo.Esto marcó la primera vez que Daddy Yankee colabora con Quiles.

Por ello, el vídeo musical, que se empezó a filmar en Medellín, se terminó de rodar en Puerto Rico varios días después de la celebración de la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, en Puerto Rico, al que acudieron los tres intérpretes de la canción.

"Seguro que este es el momento más esperado en mi carrera. Toda mi vida he querido poder trabajar con Daddy Yankee y por fin se me dio la oportunidad", expresó Quiles."Para mí ha sido un logro haber tenido a Yankee en esta canción. Y de El Alfa, me gusta el estilo al traer algo diferente a la mesa", abundó.El Alfa, por su parte, incluyó en su cuenta de Instagram una foto con Quiles y Daddy Yankee, a quien le agradeció por darle "la oportunidad de seguir creciendo" y por los consejos que le ofrece al catalogarlos como "agua en el desierto".

Tres colaboraciones musicales

Quiles, a su vez, explicó que "Pam" será solo uno de los tres temas con artistas invitados que incluirá en su próximo disco.Los otros dos sencillos son "Contradicción", con el panameño Sech, y con el también puertorriqueño Dalex.Estas tres colaboraciones son, un poco, parte de la normativa de los discos de los artistas del género urbano de incluir en su mayoría temas con artistas invitados.