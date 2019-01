Dallas - Justin Timberlake sacó algunos rayos de sol de su bolsillo para los pacientes de un hospital infantil en Texas.

El cantante decidió tomarse un descanso de su gira "Man of the Woods (El hombre de los bosques)" para visitar y posar en fotos con los jóvenes pacientes en el Hospital Metodista de HCA Healthcare de San Antonio.

Esto luego de que un vídeo de los niños se hiciera viral durante toda la semana, en el que se mostraba a varios de ellos en sus camas de hospital mientras bailaban al éxito de Timberlake "Can't Stop The Feeling" con su frase "tengo esos rayos de sol en el bolsillo". Los niños levantaron carteles que decían "JT See me!" y el viernes por la tarde JT escuchó su pedido.

Una de las pacientes interactuando con el cantante durante su visita. (AP)

Con la visita, una chica en una foto con Timberlake levantó un cartel que decía "¡JT me vio!"

La estrella del pop de 37 años recientemente reanudó su gira después de cancelar varias citas debido a que tenía las cuerdas vocales afectadas.