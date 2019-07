La cantautora Kany García canceló sus vacaciones y se dispone llegar en las próximas horas a Puerto Rico para ser parte del paro del lunes y de todas las manifestaciones que reclaman la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

La vocalista publicó hoy en sus redes sociales la cancelación de sus vacaciones, ya que según afirmó no se siente bien al estar fuera de Puerto Rico y no ser parte de las históricas manifestaciones que sea han realizado por ocho días consecutivos. La voz de "Remamos" asistitirá el lunes al paro convocado en el expreso Las Américas en San Juan.

“El lunes viajé un chorro de horas y arranqué mis vacaciones que había planificado hace seis meses y me entero de la manifestación. Me parecía también injusto para los míos el decir acabo de llegar y me voy y quise quedarme unos días. Pero genuinamente no me siento bien y no la estoy pasando bien. Siento que tengo que estar con mi gente y con mi pueblo. Hoy haremos un vuelo de 18 horas para poder el lunes marchar y estar en Puerto Rico”, señaló en el vídeo compartido en Instagram.

La intérprete de “Soy yo” se unió el miércoles a la larga lista de artistas puertorriqueños que le exigen la renuncia del primer ejecutivo. La cantautora expresó su sentir luego de darse a conocer el polémico chat de Telegram que Rosselló lideraba con once de sus asesores y funcionarios públicos que emitieron comentarios homófobos y misóginos, y se burlaron de las muertes tras el paso del huracán María en la isla y de los sectores de escasos recursos de la isla. Los reclamos del pueblo también exigen la salida del gobernador por los arrestos de corrupción a exfuncionarios de su gabinente y contratistas.

“Un abrazo a todos los que me siguen. Este un mensaje para todos los puertorriqueños en la isla en este momento. Primero les quiero pedir disculpas porque nada me daría más satisfacción que estar con ustedes en las calles manifestándome con ustedes. Porque es un profundo dolor con todo lo que está sucediendo", dijo la vocalista.

"No puedo estar ahí y tan pronto mi agenda me lo permita, créanme que cuentan conmigo no solo en las redes si no en las calles manifestándonos hasta que se de la renuncia de Ricardo Rosselló. Estamos indignados. Es un dolor profundo saber que han administrado tan mal este país que tanto amamos. Por eso exigimos a Ricardo Rosselló que nos entregue su renuncia", añadió la artista.