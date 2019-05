Fueron decenas de fanáticos los que reservaron su sábado para llegar hasta The Mall of San Juan para conocer a la cantautora boricua Kany García.

Los primeros en llegar fueron Rosana Toro y su amigo Loubriel Cruz, quienes arribaron al centro comercial sanjuanero al filo de las siete de la mañana para asegurar el encuentro. Ella ya ha coincidido con la cantante, aunque asegura que siempre es una emoción verla.

"Ella es diferente a todos los cantantes que he escuchado, las canciones, las letras, su forma de ser me encantan y por eso no me podía perder esta oportunidad", mencionó Toro.

Por su parte, Cruz confesó estar sumamante emocionado, pues por primera vez tendría a su cantante favorita de frente. "Con tirarme la foto soy feliz", aseguró.

En la fila, la pareja de amigos conoció a otras personas, como Yarielis Otero y Melvin Pérez, amigos y colegas. Las horas de espera lograron crear una química especial entre ellos, pues los une el amor por la cantante y la manera en la que sus canciones logran conmoverlos.

"Me encanta sus letras, su carisma, su humildad. Me identifico mucho sus canciones", dijo Otero, quien llevaba consigo los boletos para el concierto que Kany ofrecerá en la isla el próximo 19 de octubre.

Desde Ponce llegaron los octagenarios Altagracia Morel y Robert Girón, acompañados de su nieta Gabriela Girón porque ninguno de los tres quería perderse la oportumidad de conocer a la intérprete de "Para volver a amar".

"Fue muy amable y sincera. Ella canta muy bonito. Nosotros estamos mayores, pero siempre nos mantenemos al tanto de las cosas actuales", dijo Morel.

Kany recibió con una amplia sonrisa y un abrazo a todas las persinas que se congreron para conocerla, mientras en las bocinas se escuchaba su nueva producción discográfica.

"No hay nada mas lindo que regresar al pais en el que naciste y te criaste y que la gente te reciba con tanto cariño", dijo Kany al llegar.

“Contra el viento” es el sexto álbum de estudio de la cantautora puertorriqueña cuenta con 11 canciones, ocho de ellas de la autoría de Kany. Entre los temas se encuentra el sencillo que se promociona actualmente, “Remamos”, en el que la boricua hace dúo con Natalia Lafourcade.

El disco también cuenta con el éxito “Quédate”, el que canta con Tommy Torres, además de otros temas como “Así voy yo”, “Me mudé”, “Tu amor es como un río”, “Aunque sea un momento”, “La libreta”, “Mundo inventado”, “Solo falta que llegues tú”, “Vivir contigo” y “Las palabras”, junto a Fito Páez.