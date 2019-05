En un momento en el que muchos proyectos creativos faltan las palabras y sobran las rimas fáciles, Kany García apuesta por el poder de ellas para su nuevo disco.

“Contra el viento”, su más reciente producción, sale al mercado en plataformas digitales y en formato físico el próximo 17 de mayo, pero por deseo expreso de la cantautora, las primeras entrevistas para darlo a conocer se realizaron hoy en su querido Puerto Rico.

El nuevo disco es un proyecto artístico multidimensional. La carátula y otras cinco pinturas que estarán en el disco fueron realizadas por el español Joaquín Sabina.

“Es muy distinta a lo que he hecho en otras ocasiones. Tuve el privilegio de estar en casa de Joaquín en España. Fue una noche de vinos entre amigos y de repente veo unas pinturas preciosas que eran de él. Mucha gente no sabe que la pintura es una de sus pasiones. Y luego de varias conversaciones tuve el privilegio de que me hiciera este gran honor”, explicó la cantante.

Para añadir a la larga lista de colaboradores, cada una de las canciones cuenta con un mensaje de introducción grabado por una mujer que significa algo muy especial en la vida de García.

Thalía, Sofía Vergara, Natti Natasha, Natalia Lafourcade, la española Rozalén, la argentina Soledad Pastorutti, la fenecida Mercedes Sosa, una inmigrante que prefirió mantener el anonimato y Shela De Jesús, madre de Kany, son las encargadas de realizar breves introducciones a cada una de las canciones con mensajes inspiradores y reflexivos.

Vergara, por ejemplo, recuerda cómo fue la conexión con su actual esposo Joe Manganiello antes de comenzar a salir para dar la introducción a “Vivir Contigo”. Lafourcade reflexiona sobre cómo manejar la tristeza para ofrecer la introducción a “Aunque sea un momento”, además de acompañar a Kany en un dúo en el tema “Remamos” y así sucesivamente.

García se reservó para sí misma hacer la introducción del tema “Las Palabras”, un dueto junto al cantautor argentino Fito Páez.

Más que escribir los 11 temas, Kany se involucró en toda la coordinación. “Yo personalmente llamé y envié montones de WhatsApp a cada una de estas mujeres. A la familia de Mercedes Sosa que me cedieron los derechos de una grabación de ella hace varios años, al manejador de Sofía Vergara y cada ‘sí’ era una celebración”, recordó emocionada.

Exactamente un año después de haber lanzado “Soy Yo”, el álbum con el que debutó en la posición #4 en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y que la llevó a realizar conciertos en Argentina, Perú, Colombia y México, la intérprete regresa con un proyecto sumamente personal.

“‘Soy yo’ fue un disco que me cambió la vida en todos los sentidos. Me transformó la manera de escribir porque tengo una persona que fue clave que se llama Afo Verde (CEO de Sony América, Latina, España y Portugal), que estuvo pendiente de mis letras y me exhortaba a mejorarlas, a reescribir y a superarme a mí misma. Ese proceso me ayudó mucho a que cuando llegara ‘Contra el Viento’ aspirara a más y a retarme. La respuesta tan bonita del disco anterior me dio la seguridad de saber que la gente está ávida de mensajes y eso es lo que les entrego”, expresó García.