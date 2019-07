La enemistad entre Katy Perry y Taylor Swift está muerta y enterrada. Ambas cantantes hicieron felices a sus fanáticos luego que en sus respectivas redes sociales compartieran imágenes donde lucen juntas. Esta vez, fue Perry la que se manifestó al respecto.

Katy Perry brindó una entrevista al programa de radio "The Kyle & Jackie O Show" donde contó a detalle cómo se dio la reconciliación.

La intérprete de "Dark Horse" contó que cuando su examiga empezó la gira "Reputation", le envió una ramita de olivo y una nota en la que se disculpaba por todo lo malo que hubiera hecho.

"Simplemente pensé que ella estaba a punto de embarcarse en algo nuevo y grande y que necesitaría apoyo. De hecho, yo estaba acabando mi gira y me di cuenta de cuántas cosas tenemos en común. Y quizá sólidamente hay cinco personas más en el mundo que pueden tener el mismo tipo de conversaciones que tenemos, o que pueden entender de dónde venimos y que deberíamos celebrar lo que tenemos en común y nuestra amistad y que podemos estar ahí la una para la otra", sostuvo.

“La busqué y le dije: 'Hey, ha pasado mucho tiempo y pienso que hemos madurado un poco. Y sólo quería decir que lo siento y que realmente estoy aquí para ti. Te quiero y espero que podamos ser amigas en el futuro", agregó Katy en el programa de radio.

Tras ello, la intérprete de "Blank Space" decidió corresponder al gesto de paz de Katy preparándole galletas e invitándola a su casa para que las pruebe.

"Me invitó a su casa y me hizo unas galletas y me las llevé a mi casa". Perry accedió acudir a casa de Taylor Swift con una condición: "Le dije: 'La única forma de que yo vaya a tu casa es que pueda cargar a tu gato nuevo'".

"Ahora puedo confiar en ella y ella en mí. Nos encontramos en los pasillos de la industria musical y no nos evitaremos, sino que nos abrazaremos", agregó la cantante sobre su reconciliación.