Hilda Rodríguez, madre del fenecido trapero Kevin Fret, aseguró que conoce quién mató a su hijo y reveló que había soñado con su muerte.

“Sí, sé de la persona que hizo esto. Aparte de eso, le estoy pidiendo al Señor (Dios) misericordia con él. No es saliste de la persona y ya. Estoy esperando… y pidiendo al Señor que no lo deje quieto en su conciencia nunca”, expresó Rodríguez durante una entrevista con el programa "Primer Impacto" desde el estado de Massachusetts, donde reside la familia del fenecido trapero.

El cuerpo del cantante de 24 años fue encontrado el 10 de enero con ocho heridas de bala en la calle Eduardo Conde en Santurce, y las autoridades aún desconocen el móvil del incidente, así como el responsable.

Rodríguez relató que Fret se encontraba en Puerto Rico porque estaba de vacaciones junto a su hermano, y afirmó que desde antes que su hijo llegara a la isla, presentía su muerte.

“El Señor me lo había dicho también en un sueño, conspiran en contra de él para matarlo, yo le venía advirtiendo a él que no fuera para allá (a Puerto Rico), inclusive el mismo día se lo advertí y le dije 'vente para acá hoy, sal de allá'”, narró Rodríguez, quien no compartió los detalles que dice conocer sobre el asesinato de su hijo.

Aunque el cantante nació en Puerto Rico, a los 12 años se mudó a Massachussets junto a su familia. No obstante, las visitas a la isla eran frecuentes.

Relacionados: Ozuna se disculpa por su vídeo sexual durante un concierto en Las Vegas Siguen las entrevistas por el asesinato de Kevin Fret

Tras el asesinato del trapero, salió a la luz pública que el reguetonero Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido artísticamente como Ozuna presuntamente fue extorsionado por Fret. Por ese incidente, Ozuna dio una declaración a las autoridades federales, según lo confirmó su abogado Antonio Sagardía. Sagardía confirmó que Ozuna le pagó en el 2017 más de $50,000 a Fret para que no revelara el contenido de un vídeo sexual en el que aparece el artista, hecho que Ozuna admitió y por el que pidió disculpas la semana pasada.

Aunque la madre del cantante no mencionó a Ozuna, rechazó que su hijo lo hubiera extorsionado.

“Si tú me conoces a mí y tú me brindas a mí dinero, me dices que me vas a dar dinero, ¿cabe ahí una extorsióno no? Ahí no hubo extorsión ni nada”, opinó la mujer.

“Vivir una doble vida es lo peor que hay en el mundo porque nunca vas a estar tranquilo con tu conciencia”, añadió.

Por su parte, su hermano Steven Fret alegó que al trapero le robaron el celular, al momento de asesinarlo, dado que “en su celular tenía tesoros, una mina, tenía secretos que nadie quiere ver”.

“Su celular se lo robaron cuando fueron a asesinarlo. Parece que las instrucciones venían del más allá. En su celular tenía tesoros, una mina, tenía secretos que nadie quiere ver. Incluso tenía secretos que ni yo ni ella sabíamos. Solo lo sabía él con la persona que estaba”, dijo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan confirmó a El Nuevo Día esta semana que continuará las entrevistas relacionadas a la investigación del asesinato.

Tanto Ozuna como el licenciado Sagardía, han rechazado que exista algún vínculo con el asesinato del trapero. Hasta el momento, el artista no ha sido citado en calidad de sospechoso, ni de testigo en la investigación de la muerte de Fret. De ser citado, Ozuna Rosado, comparecerá a la citación, según lo ha expresado.