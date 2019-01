Los restos del fundador de la Casa del Coleccionista y de la Catedral de la Salsa Rafael Viera serán expuestos hoy en la funeraria Frankie Memorial en Río Grande.

Amigos, artistas y familiares podrán despedirse a partir de la 1:30 p.m. de quien fue uno de los promotores y difusores más influyentes en el género de la salsa en Puerto Rico y Latinoamérica. Viera falleció el domingo en la mañana en la residencia su hijo Richie Viera en Río Grande, según confirmó en las redes sociales.

Con profunda tristeza les informo que mi padre Rafael Viera falleció esta mañana en mi casa en Rio Grande. Falleció en un sueño, solo volo hacia el cielo. Este martes 15 enero serán los actos fúnebres, ya les dejare saber. Gracias a los artistas, amigos y familia que han llamado. pic.twitter.com/ygLUmuPFAl — Richie Viera (@richieviera) 13 de enero de 2019

La familia del veterano promotor musical tendrá en la mañana de hoy un momento privado, previo a la apertura de la capilla al público general.

El hijo del promotor informó a este medio que mañana, miércoles el féretro será llevado al Archivo General y a la Biblioteca General en San Juan para un velorio público, según la voluntad de su padre. Los restos del fenecido promotor estarán expuestos de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

La petición de Viera de ser velado en el Archivo General responde a su contribución en la colección de música, explicó su hijo.

Luego se trasladan al Cementerio Nacional en Bayamón para realizar el sepelio.

La aportación de Viera en el género de la salsa a través de la distribución y promoción que logró con la creación de Viera Discos, la Catedral de la Salsa, y la Casa del Coleccionista, establecimiento que permaneció por 60 años en Santurce.

Viera construyó un puente sólido entre Puerto Rico y el mundo para respaldar a los exponentes del género y difundir su música desde la famosa calle santurcina Cerra.

Laboró como productor y gerente de promoción del conglomerado de sellos discográficos; Fania Records, Vaya Records, Tico Records, Alegre Records, Cotique Records, Éxito Records, International Records y Música Latina, entre otros.

La llamada “Catedral de la Música Latina”, bautizada así porque hasta el 2016 estaba ubicada en lo que fuera una iglesia episcopal, fue un refugio de coleccionistas, expertos y músicos puertorriqueños e internacionales amantes de la música. El establecimiento fue un referente de la historia de la música latina para miles de aficionados.

Fue el promotor en el año 1973 del primer concierto de Fania All Stars en Puerto Rico, con el cual se inauguró el coliseo Roberto Clemente en San Juan.

Viera, además, fue pieza clave del éxito de los trabajos de los artistas Rubén Blades, Willie Colón, Larry Harlow, Cheo Feliciano, Richie Ray y Bobby Cruz, Celia Cruz, Ismael Miranda, Tito Rojas, Frankie Ruiz, Corporación Latina, Junior Toledo, Viti Ruiz, Guillo Rivera, Ray Barreto, Willie Rosario, Orquesta La Terrífica, Roberto Roena y su Apollo Sound, Johnny Pacheco, Pete “El Conde” Rodríguez, Sandro, Sabú, Willie Rosario, Sonora Ponceña, Tommy Olivencia, La Lupe, Tito Puente, Eddie Palmieri, Ismael Quintana, Justo Betancourt y Héctor Lavoe, por mencionar algunos.

Uno de los que lamentó su partida fue el cantautor panameño Rubén Blades quien le dedicó unas palabras ayer en las redes sociales.

Blades recordó la injerencia de Viera en la producción discográfica “Siembra", junto a Willie Colón.

“La gente de Fania, deseosa de mover un disco en el cual no tenían mucha fe, consideraron necesario el que viajara a la isla para promocionarlo y tratar de entusiasmar a la gente. Willie (Colón), por razones que no recuerdo, no me acompañó”, compartió.