Son menos de dos minutos, pero suficientes para ver el orgullo de Jennifer López por su hija Emme, de 11 años.

La niña acompañaba a su mamá a uno de sus ensayos, y entró al salón donde esta practicaba con su profesor de canto.

De pronto, Emme entonó "If I ain’t got you", de Alicia Keys, y el profesor de López la siguió en el piano y la motivó a repetir algunas frases para que mejorara su entonación.

El momento quedó grabado entre los minutos 3:59 y 5: 18 del vídeo, de casi 11 minutos, que López subió a su canal de YouTube.

Se oye, además, que López le dice: "Deberías participar en mi nueva gira", a lo que Emme, muy emocionada, le contestó con un sí contundente.