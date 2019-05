Hace tres años la ex estrella de One Direction, Louis Tomlinson, perdió a su madre, Johannnah Deakin, por leucemia. En su honor, él le dedicó el vídeoclip del tema "Two of us".

En el vídeo musical a blanco y negro, Tomlinson aparece sentado tocando el piano mientras canta: “Nunca sabrás cuánto te extraño, el día en que te llevaron, desearía que hubiera sido yo”.

Asimismo, Louis aparece rodeado por su banda en un almacén donde canta el coro final de la canción, para luego retomar un momento íntimo frente a la cámara.

El vídeoclip de la canción, que rinde homenaje a su madre, se produce dos meses después de que la hermana de Louis Tomlinson, falleciera en su departamento ubicado en Londres.

El pasado 4 de mayo, Louis Tomlinson se presentó por primera vez desde el deceso de su hermana Felicité en Free Radio Hits Live, en Birmingham, Inglaterra, y posteriormente se entrevistó con ODE Entertainment, donde reveló que una reunión con los miembros de One Direction es solo cuestión de tiempo.