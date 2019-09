La intérprete puertorriqueña Lucecita Benítez entregó una vez más todo su corazón al pueblo de Puerto Rico en su concierto, “En las manos del pueblo”, que se llevó a cabo en la noche del viernes en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

Lucecita, quien el año pasado sufrió un infarto del que pensó no se recuperaría, demostró que sabe levantarse de los duros golpes de la vida con la fuerza de la canción. Aunque durante la velada reveló que las emociones y su garganta la estaban traicionando, la artista salió a flote con su característico poder vocal y fuerza interpretativa, que le merecieron múltiples ovaciones en la noche.

En el espectáculo, que se celebró a casa llena en la Sala de Festivales, la artista cantó una veintena de canciones, comenzando con la hermosa “Menos tu vientre”, donde dejó establecido que llegaba con el mismo ímpetu de siempre. “Como el ave solitaria”, fue la segunda canción del concierto con la que logró emocionar mediante una interpretación tierna y poderosa con la que recordó que “como el ave solitaria yo nací para cantar”.

“La Voz Nacional de Puerto Rico”, quien fue recibida con una ovación de profunda admiración, expresó al inicio del espectáculo que estaba temblando de la emoción. “No está fácil estar aquí después de un año de austeridad”, reveló, para enseguida afirmar que este concierto tenía un significado especial en su carrera, pues el año pasado, durante su proceso de recuperación tras el infarto, pensó que jamás volvería a pisar un escenario.

✉ Email "La Voz Nacional de Puerto Rico", Lucecita Benítez, atrapó a su público con su interpretación en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes)

Lucecita fue recibida con una ovación de profunda admiración. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes)

El concierto “En las manos del pueblo” se extendió por dos horas. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes)

Expresó al inicio del espectáculo que estaba temblando de la emoción y admitió que no se sentía bien de su garganta. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes)

En el espectáculo, que se celebró a casa llena en la Sala de Festivales, la artista cantó una veintena de canciones, comenzando con “Menos tu vientre”. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes)

Lucecita se adueñó del escenario, en compañía de 13 músicos, interpretando temas como “Canción infantil” y “Andar por andar andando”. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes)

Con la canción “Preciosa”, del compositor Rafael Hernández, Lucecita provocó que los presentes se levantaran de sus asientos y la acompañaran. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes)

"Lo único que sé es que estoy aquí para cantar lo que siento, para cantar en lo que creo y para ser la voz de este país que tanto amo y que amaré hasta que muera”, expresó. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes)

“Esta noche ustedes me están haciendo el mejor regalo de mi vida. A mí nadie me fuetea más que yo misma y en un momento pensé, ‘Luz Esther parece que más que un regreso, esto es un adiós’. Les digo lo que sentía. Lo único que sé es que estoy aquí para cantar lo que siento, para cantar en lo que creo y para ser la voz de este país que tanto amo y que amaré hasta que muera”, reveló, mientras alguien gritó, “¡este pueblo te ama!”. “Sí, pero con voz”, soltó con la franqueza que la distingue.

“Es una tarea dura llevar este nombre, ser quien soy, pero en realidad tengo que estar bien agradecida de Dios porque no me alejó de su mano”, agregó.

Luego de esta confesión, la música continuó su ritmo y Lucecita se adueñó del escenario, en compañía de 13 músicos, interpretando temas como “Canción infantil” y “Andar por andar andando”. Cuando llegó el turnode “Te llegará una rosa”, la artista hizo saber que estaba “enfrentando problemitas de la garganta”, lo que se percibió en algunas notas altas. Sin embargo, inmediatamente, se recuperó interpretando de forma magistral “Si tan solo un instante”, que fue recibida con una ovación.

Con la canción “Preciosa”, del compositor Rafael Hernández, Lucecita provocó que los presentes se levantaran de sus asientos y la acompañaran. Este tema cerró el primer segmento del concierto. Luego de un breve intermedio, la intérprete regresó con “Canción de todos”, “Callejero”, “Eric, Peter y Jan” y “Canción para un niño en la calle”. Continuó con “La nana de la cebolla”, del poeta español Miguel Hernández, para la que realizó una emotiva interpretación.

Aunque parecía que restaba un poco más de concierto, Lucecita Benítez hizo saber luego de este tema que quedaba en deuda con el público, pues sentía que su voz no estaba en óptimas condiciones. “No me siento feliz por mi estado físico, por no poder dar todo lo que estoy acostumbrada a dar, pero este es el comienzo de un cambio de Lucecita. ¡Hay Lucecita para rato! Le digo que la próxima, sí que voy a estar bien”, afirmó para cantar la afamada “Génesis”, con la que cerró el concierto entre aplausos y gritos de un público fiel que la quiere bien y que reconoce en ella a una de las mejores intérpretes de este país.