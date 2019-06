Toledo - Luis Fonsi arrancó su nueva gira de conciertos por España en Toledo, donde ha conquistado a las más de 5,000 personas que han abarrotado la plaza de toros para escuchar las canciones de su último trabajo, 'Vida' (2019), rememorar algunos clásicos y bailar al ritmo de sus grandes éxitos.

El cantante puertorriqueño se hizo esperar y no comenzó su actuación hasta las 11:30 p.m., hora de España, media hora más tarde de lo previsto y tras la proyección de un vídeo de promoción de su gira 'Vida World Tour'.

Esto si es #VIDA y lo mejor es que mañana lo repetimos en Sevilla!! #VIDAWorldTour ?? pic.twitter.com/NDWBHqpE2y — Luis Fonsi (@LuisFonsi) June 22, 2019

El cantante inició su primer concierto con 'Imposible', un tema de su último lanzamiento, que vio la luz el pasado mes de febrero, después de cinco años desde el álbum anterior.



Fonsi mezcló canciones de este disco, entre ellas 'Sola', 'Calypso', 'Le pido al cielo' o 'Apaga la luz', con otras más antiguas, como 'Quién te dijo eso' o 'Corazón en la maleta'.

También combinó baladas con melodías rítmicas y potentes y, acompañado en el escenario por cinco músicos y cuatro bailarines (dos hombres y dos mujeres), el rey del pop latino demostró sus dotes sumándose a una vertiginosa coreografía.



"¿Cómo se siente Toledo?", preguntó el autor de grandes éxitos como 'Despacito' o 'Échame la culpa' después de haber cantado un tercio de su repertorio y destacado "la ilusión de comenzar aquí la gira, en una ciudad tan hermosa como Toledo, en un país que quiero tanto como España".



"Gracias por darme la bienvenida", añadió, momento en el que el público interrumpió al grito de "Fonsi, Fonsi" y tras lo cual ha confesado sentirse "muy emocionado" por este primer concierto y por que "ustedes sean parte de este comienzo y parte de mi vida".



"Vamos a viajar mucho, pero este show nunca se va a olvidar", continuó el cantante puertorriqueño, quien ofreció una actuación de casi dos horas, con un amplio repertorio que incluyó una veintena de canciones, entre ellas, versiones de temas de otros artistas como Ed Sheeran o Antonio Orozco.



A mitad del concierto Luis Fonsi se puso romántico y el turno de "momentos íntimos en acústico", como él mismo ha definido el popurrí de baladas que ha ofrecido a continuación, aunque uno de los momentos más emotivos de la noche fue de la mano de 'No me doy por vencido'.



Pero también hubo mucho ritmo y tiempo para bailar. Y mucho. 'Party Animal', 'Échame la culpa' o 'Date la vuelta' despertaron más que nunca el ánimo de un público entregado, que entre canción y canción no paraba de reclamar a Luis Fonsi su tema estrella y que, como no podía ser de otra manera, ha dejado para el final.



Un 'Despacito' con una plaza de toros en éxtasis puso el broche de oro a una noche mágica, en la que el público ha terminado cubierto de confeti y serpentina.



El espectáculo continuará este domingo 23 en Sevilla (Auditorio Fibes), donde el cantante espera repetir el éxito que ha tenido en Toledo, ciudad a la que ha dado las gracias a través de su perfil oficial de Twitter por haberle regalado "el mejor comienzo de gira". También estará el 9 de julio en Valencia (Jardines de Viveros) y el 3 de agosto en Marbella (Startlite Festival) y dará varios conciertos más en España este verano, que irá intercalando con actuaciones en otras ciudades europeas, como Bélgica, Praga, Zurich o Budapest.