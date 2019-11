El compositor y cuatrista Luis Sanz presentará su nuevo trabajo discográfico, "Cuatro sinfónico" el viernes, 22 de noviembre, a las 7:00 p.m., en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan.

Durante la velada, el artista compartirá con el público, presentará videos relacionados a la elaboración del disco y ofrecerá una muestra de este nuevo trabajo que persigue ponerle "chaqueta y corbata" a la música folclórica puertorriqueña. El álbum contiene 10 piezas musicales interpretadas por Sanz y un grupo de músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Algunos de los músicos que participan son el guitarrista Hermelindo Ruiz, el violinista Emanuel Olivieri y la cuatrista Fabiola Méndez, primera cuatrista en graduarse de la Universidad de Berklee en la ciudad de Boston.

"Para mi es un privilegio y hay muchos sentimientos involucrados porque muchos de ellos me vieron crecer. Inclusive, recuerdo esa primera experiencia, yo tocando con la orquesta. Desde eso, he seguido tocando y explorando con esa combianción de instrumentos. Dije: espértate, yo como cuatrista, podría hacer algo distinto, crear una música con todos esos instrumentos", dijo Sanz en entrevista telefónica.

A través de su proceso creativo el cuatrista aspira a continuar desarrollando la música puertorriqueña y aportar al conocimiento y disfrute de la misma tanto en la isla como en todos los países a donde pueda llegar.

"Es un riesgo porque hay quienes esperan algo más tradicional", reconoció quien, sin embargo, siente un deseo muy grande de continuar retándose a innovar.

"Quiero que la música folclórica puertorriqueña se pueda tocar con la sinfónica de Londres, de Viena. Tiene mucho potencial y ya parte de este disco se ha tocado en China, Colombia y Estados Unidos, donde ha tenido muy buena acogida", mencionó.

Sanz comentó que la decisión de realizar la presentación en la sede de la fundación responde a que la considera un espacio valioso para el quehacer cultural, donde siempre ha siempre apoyo incondicional para promover sus proyectos en solitario, antes y después de ser estudiante, y junto a la agrupación familiar a la que pertenece, Los hermanos Sanz.

El cuatrista boricua posee un bachillerato en Composición en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, otro bachillerato en ejecución del Bajo con una concentración menor en Educación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Recientemente culminó su maestría en Composición en The University of North Carolina School of the Arts.

Muchos recuerdan a Sanz porque, además de su destacada trayectoria en la música folclórica, acompañó a René Pérez (Residente) en la interpretación del tema "Hijos del cañaveral" durante la ceremonia de los premios Latin Grammy en 2017.

El tema Expresiones II fue el primero que lanzó Sanz para presentar su disco. La pieza visual busca integrar la música con otros talentos en la producción y las artes que también están interesados en aportar para mantener vivo el amor y el respeto a nuestro instrumento nacional.