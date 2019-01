No hay ritmo ni melodía que el cantante puertorriqueño Manny Manuel no haya interpretado en sus 25 años de carrera, con excepción del trap, pero tampoco lo descarta. Quizá este domingo, que se presentará en la Sala de Festivales del Centro de Bellas de Santurce con un concierto de dos horas de duración con la animación de la comediante Tita Guerrero, se dejará llevar por el movimiento de uno de estos ritmos.

“No creo que llegue ahí, no estamos en edad para estar hablando malo”, comentó el “Rey de corazones”, quien confiesa que Don Omar “es mi favorito” de los artistas de la música urbana.

“Me gusta él porque canta, también Becky G y las cantantes que han salido son muy lindas. El problema es que les llaman cantantes a artistas que lo que hacen es recitar. A mí el reguetonero que me gusta es el que canta porque el reguetón es como la trova y ellos son los trovadores que improvisan al momento”.

En estos 25 años, Manny Manuel ha saboreado el éxito en y fuera de Puerto Rico, vivido pérdidas y las consecuencias de sus errores.

“Uno mira para atrás y no es que estos años se han ido rápido, sino que han pasado muchas cosas maravillosas, intensas, tanto en lo personal como en mi familia como en mi carrera y artista. Recuerdo los viajes que he dado, la gente que he conocido. Cuando uno hace una retrospección se da cuenta que estos años han sido de mucho aprendizaje”.

¿Con qué te quedarías de este cuarto de siglo que celebras?

“Con los aplausos de cada fiesta patronal. Escuchar cantar desgarradamente al público, canciones como ‘Si algunas vez’, ‘Se acabó lo que se daba’. No puedo dejar fuera a la República Dominicana, cómo la gente se desbordaba de cariño, los bailes llenos a cabalidad. Aman el merengue que yo hago y que yo haya llevado el merengue tan lejos”.

Aparte de su concierto, el 4 de febrero el artista comienza una revista televisiva junto a Shanira Blanco en WIPR de 2:30 a 3:30 p.m. de lunes a viernes.

“Va a ser bien divertido. Vamos a hablar de salud, entretenimiento, temas sociales. Tenemos un equipo que está dando el todo por el todo para que sea un programa diferente, fresco, donde todos podamos lucirnos con los invitados. Vamos a tener un marco musical, para que los artistas tengan un foro, que ya no existe en los demás canales para que expongan sus producciones”.

Desde hace dos años el merenguero no se presenta en Islas Canarias, España, donde es esperado y ha sido aclamado desde el principio de su carrera.

“Esta vez vamos en grande nuevamente, con luces led y bailarines. Nos unimos al productor Carlos Zerolo y él realmente quiere que reflejemos lo que pasó conmigo hace 25 años atrás en Islas Canarias”.

La próxima producción discográfica de Manny Manuel sale en el segundo trimestre de este año, y todo indica que al final el cantante se someterá al reguetón.

“La industria de la música ha cambiado, estoy buscando la colaboración de otros artistas que es lo que está gustando. Acabo de hacer una balada preciosa que va a salir próximamente. Para febrero o marzo lanzaré un merengue no tradicional, no lo suenan en la radio y la juventud no entiende. Así que lo vamos a fusionar con un tanto urbano”, confesó.