Con la participación estelar de la banda Maroon 5 y con las estrellas del hip hop Travis Scott y Big Boi como invitados se efectuó el esperado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en su edición número 53.

Una tarima gigante en forma de una “M” de la que salían llamas de fuego acogió a la banda de rock pop californiano con su vocalista Adam Levine como figura central.

“Girls Like You” y “This Love has taken its Toll” fueron los primeros grandes éxitos interpretados por Maroon 5. Concluido estos temas y con la integración de dibujos animados de personajes de la serie de televisión “SpongeBob Square Pants” “aterrizó” desde el cielo al campo de juego en una llamarada de fuego como un meteorito, Travis Scott para interpretar su éxito “Sicko Mode” en un mix especial con el tema “Bubble Bowl” de la mencionada serie animada.

La participación de Travis estuvo plagada de palabras impublicables para la transmisión televisiva. El artista se retiró del escenario en brazos de la fanaticada.

Adam caminó entre la fanaticada para entonar la balada “She Will Be Love” mientras lámparas chinas comenzaban a elevarse en el interior del estadio Mercedes Benz de Atlanta. Las lámparas chinas sin embargo eran drones que formaron en el aire la palabra “LOVE”.

A este momento romántico le siguió la energía de rapero Big Boi junto a Andre 3000 en una versión del éxito “The Way You Move” de OutKast.

El “half time show” concluyó con los mega éxitos de Maroon 5 “Sugar” y “Moves Like Jagger”. Para esta última etapa del espectáculo Levine se fue despojando de su ropa para exhibir su tonificado y tatuado torso.