Nueva York - El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, se recupera de una exitosa operación del corazón a la que fue sometido este jueves en un hospital de Nueva York, informó el medio especializado Billboard.



La publicación, que mantiene a su fuente en el anonimato, señaló que los doctores pudieron acceder a su válvula cardíaca a través de la arteria femoral y se encuentra bajo observación ante la posibilidad de que pueda surgir algún tipo de complicación, entre ellas una hemorragia.



El cantante, señala Billboard, se ha sometido a un "reemplazo de la válvula aórtica por catéter" (TAVR, por sus siglas en inglés), un procedimiento poco invasivo que permite reparar la válvula sin tener que seccionar el tórax, por lo que el periodo de recuperación de reduce considerablemente.



Jagger deberá ahora permanecer en reposo durante al menos 4 o 5 días para que la arteria pueda cicatrizar como es debido, aunque necesitará de un periodo de tiempo más largo antes de poder regresar a los escenarios.

La intervención quirúrgica tuvo lugar solo tres días después de que el medio Drudge Report diera a conocer que el británico debía someterse a la cirugía cardiaca, y tras informar los Rolling Stones de la suspensión de los conciertos en Norteamérica de su gira "No Filter".

En un comunicado publicado el pasado sábado, la banda explicó que los doctores de Jagger, de 75 años, le indicaron que debía tratarse y no podía salir de gira "en este momento", si bien esperan que "se recupere totalmente" de su dolencia.

Los Stones se disculparon por las molestias y aseguraron que quienes hayan comprado entradas podrán utilizarlas cuando se anuncie "próximamente" el nuevo calendario de conciertos.

Por su parte, Jagger lamentó en Twitter su indisposición y dijo a sus seguidores: "Odio decepcionarlos de esta manera".

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone. — Mick Jagger (@MickJagger) 30 de marzo de 2019

"Estoy desolado por tener que posponer la gira pero me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible. Un vez más, enormes disculpas para todo el mundo", escribió.