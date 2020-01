El cantante urbano Miky Woodz hará su primer concierto en la isla en el Coca Cola Music Hall en el Distrito de Convenciones en San Juan.

La cita será el viernes, 17 de abril de 2020 y según dijo el artista se encuentra muy entusiasmado de poder tener ese encuentro con sus seguidores.

“Puerto Rico, lo que todos mis fans estaban esperando, ¡mi concierto! Será un día inolvidable; se los aseguro”, prometió el trapero en declaraciones escritas.

El espectáculo, bajo la producción de Paco López, repasará los temas que marcaron la carrera de “El León”, desde su primer álbum “Before Famous” hasta los que figurarán en su próximo disco “La Asociación de los 90 Piketes”.

Miky Woodz celebró hace unas semanas sus tres nominaciones a los Premios Tu Música, en las categorías Top Masculino New Generation, colaboración del año New Generation y álbum New Generation.

“Gracias siempre a todos mis fans, que se identifican con mis canciones, por todo lo que sigue pasando en mi carrera. Sin ustedes, nada de esto sería posible, ya que venimos de abajo, de donde no todo el mundo sale”, expresó Miguel Ángel Rodríguez Rivera, nombre de pila del cantante, en declaraciones escritas. .iky Woodz sea lanzado durante este año. Su discografía, además incluye las producciones “El OG”, “El OG Week” y “Cambio de Clima” (Junto a Bryant Myers). Entre sus colaboraciones musicales, destacan “Estamos Clear” con Bad Bunny, “Pinky Ring” con J Balvin, “Na’ Personal”, con Alex Rose y “Forever Happy” con Juhn, entre otras.