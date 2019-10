El maestro saxofonista, compositor, arreglista, y educador Ray Santos murió en la mañana de ayer a los 90 años en el Bronx New York, según confirmó la familia del músico.

A Santos se le conoce como uno de los maestros virtuosos del jazz latino y del mambo en el mundo. Su familia compartió un escrito sobre la vida de una de las leyendas latina que deja una huella indeleble con su quehacer artístico.

Le sobreviven sus cinco hijos, Virna Santos, Cynthia Santos DeCure, Carmen Myriam Santos, Rhynna Santos y Raymond Santos, y sus ocho queridos nietos, Colin, Aidan y Ethan DeCure, Enrique Little, Patryck y Sabina Santos Robson, y Raymond Edward y Massimo Santos

A continuación el emotivo mensaje de la familia de Santos para los fanáticos del fenecido maestro:

¡Qué resuenen los pregones: ha fallecido Ray Santos, “El Maestro” de la música latina!

Ray Santos, conocido como “El Maestro” por sus fanáticos y compañeros músicos y "Papi" por su familia, falleció en la mañana del 17 de octubre de 2019 en el Bronx, Nueva York.

Ray Santos nació el 28 de diciembre de 1928 en East Harlem, hijo único de Carmen y Ramón Santos, portero y fabricante de muñecas, que se mudó de Puerto Rico a Nueva York en busca de un futuro mejor. A lo largo de sus noventa años, Santos se convirtió en una leyenda en el mundo de la música latina y dejó una marca indeleble en su arte.

El amor de Santos por la música creció a partir de los sonidos del jazz rítmico a todo volumen de los tocadiscos de East Harlem. A los dieciséis años, se enamoró del pesado y cálido timbre del saxo tenor y decidió dedicar su vida a la música. Su pasión por la música y su compromiso de perfeccionar su oficio le valieron la admisión a la prestigiosa Escuela Julliard. Desde Julliard, la carrera musical del Santos tomó vuelo y pronto se ganó la estima entre los grandes músicos del circuito de clubes de jazz de Nueva York.

Santos fue una de las principales autoridades en música afrocaribeña. Conocido por la complejidad en capas de sus arreglos, durante más de 50 años, Santos interpretó, compuso y arregló para las principales orquestas de música latina, incluidos los legendarios conjuntos de Tito Puente, Tito Rodríguez, Mario Bauza y Machito. La habilidad del Santos como compositor y arreglista lo convirtió en un socio favorito de gigantes musicales como Puente, Eddie Palmeri y Paquito D'Rivera, quienes trabajaron con él en proyectos ganadores de premios Grammy y obras maestras aclamadas por la crítica en los últimos días del Santos. En 1992, Santos recibió elogios de la crítica por sus composiciones y arreglos para la banda sonora de la película The Mambo Kings, incluida su composición, "Sunny Ray", y la canción nominada al Oscar, "Beautiful Maria of My Soul". En el mismo año, Santos colaboró con Linda Ronstadt en Frenesi, una producción de tour-de force que ganó el premio Grammy al "Mejor Álbum Latino Tropical del Año". Más recientemente, Santos colaboró con Palmieri para arreglar canciones para su álbum nominado al Grammy 2019, “Mi Luz Mayor”.

La venerable reputación del señor Santos se extendió desde la sala de conciertos hasta la sala de conferencias. Fue un estimado educador musical y profesor de música en el City College de Nueva York, donde enseñó durante casi 25 años y dirigió la banda latina de la universidad. Como una fuente invaluable tanto de conocimiento experimental como de impulsos creativos, Santos aceptó invitaciones frecuentes para dar conferencias en colegios y universidades de los Estados Unidos, incluidos Dartmouth College, Lehman College y The New England Conservatory of Music. Además, el Sr.Santos ocupó el prestigioso puesto de artista en residencia en la Escuela de Artes, Conservatorio de Música SUNY Purchase College y, en 2016, fue reconocido con un doctorado honorario del Berklee College of Music.

En 1998 fue invitado a ser director invitado especial para la Orquesta Jazz at Lincoln Center en el emblemático concierto "Con Alma / Jazz con un matiz latino". La música del Sr. Santos captura lo que describe como "el impulso incesante y rítmico de el sonido afrocubano, fusionado con el poder y la sonoridad de Big Band Jazz ". Prestó este conocimiento musical e histórico a la producción de Cachao: Uno Más (2008), el documental sobre el bajista cubano por excelencia Israel" Cachao "López .

Entre los numerosos premios del Santos se encuentran el "Premio Chico O’Farrill Lifetime Achievement Award" y el "Bobby Capo Lifetime Achievement Award". En 2003, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Latina Internacional. En 2011, el Sr. Santos recibió el prestigioso Premio de Fideicomisarios del Latin Grammy junto con Manuel Alejandro y Jesús "Chucho" Ferrer.