El cantante de country Ned LeDoux y su esposa Morgan se encuentran de luto y es que su hija Haven, de 2 años perdió la vida hace unos días a causa de un accidente doméstico.

La noticia la dio a conocer el cantante a través de su cuenta de Facebook, donde escribió un emotivo mensaje: “Es con gran tristeza que Ned y Morgan informan a sus amigos y fans que su hija Haven, de dos años de edad, falleció el 20 de octubre debido a un trágico accidente por asfixia en el hogar”.

Y agrega el mensaje: “La familia LeDoux aprecia su amor y apoyo y solicita privacidad en este momento ”, se puede leer en la publicación que en tan solo minutos se llenó de comentarios de fanáticos y seguidores que les daban el pésame y lamentaban la tragedia.

De acuerdo con el diario The Sun, las causas de la muerte de la pequeña aún no están claras y según informa este medio, el accidente ocurrió en la casa de la familia del artista, ubicada al noroeste de Kansas, además de detallar que pese a que los que paramédicos intentaron reanimar a la niña no tuvieron éxito.

LeDoux, quien es hijo del difunto cantante de country y campeón de rodeo Chris LeDoux, celebró el cumpleaños de su hija hace seis semanas, el 15 de septiembre, motivo por el que el arista, de 42 años, compartió ese día una publicación en Instagram: “Feliz de estar en casa para este día especial. Qué personaje este“, junto con una foto de su pequeña hija sonriente.