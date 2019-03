Tras su retiro de tres años, la cantante Natalia Jiménez regresa al ruedo musical con las manos llenas de producciones y presentaciones.

Estrena su sencillo “Nunca es tarde”, que grabó junto a Jesús Navarro, vocalista de Reik, un tema de amor cuyo vídeo fue grabado en formato de película entre Venezuela y Los Ángeles simulando el planeta Marte.

La producción es muy atractiva y Natalia, como siempre, demuestra su poderosa voz y exquisito gusto para resaltar su belleza. Esa y otras canciones, incluso un disco de mariachis que estará grabando pronto, estarán incluidos en el concierto que presentará la artista el 11 de mayo, Día de las madres, en el Coliseo de Puerto Rico.

Hace dos años y medio Natalia se convirtió en madre de Alessandra junto a su esposo, el productor cubano-americano Daniel Trueba y la vida ya no volvió a ser igual.

“Estoy feliz y cansadísima, nadie te avisa cómo van a ser los hijos, te salen como salga. Todo el mundo te dice es lo mejor, pero nadie te dice el trabajo que es ser madre y que hay cosas que tienes que sacrificar de ti misma para dedicarte el 100% a una persona tan chiquitilla y tan vulnerable. Es muy gracioso verla como ahora que tiene dos años y que más o menos habla un poco, y te deja saber lo que quiere, queda muy claro de quién es su personalidad. Se le ve mucho, da miedo”, comparte la intérprete el carácter de su niña.

Asimismo, confiesa que Alessandra es cantante como la madre.

“Se la pasa cantando y cuando canto yo me manda a callar. En cuanto ve que yo saco la guitarra, una que me compré el otro día en Argentina, ella estaba jugando y en el primer acorde me dijo que no. Metió la guitarra en la funda y no quiso saber más. Se pone celosa, ella sabe que yo la dejo por la música”.

“Nunca es tarde”, letra de Claudia Brant y Jayson DeZuzio, y dirigida por Nuno Gomes. La canción fue escogida como tema de amor de la pareja protagonista de la novela de Televisa/Univision “Amar sin ley”.