A un día de haber lanzado el nuevo tema “La mejor versión de mí”, la exponente urbana Natti Natasha valida cuán contundente es llevar un mensaje directo que empodere a la mujer, en especial a las víctimas de la violencia de género.

Su propuesta musical lo confirma, y el lanzamiento del vídeo que en menos de 24 horas cuenta con casi cuatro millones de vistas en YouTube afirma que su mensaje no es ni será en vano. Tanto así, que la voz de “Me gusta” asegura que se trata del nuevo “himno de las mujeres” que busca que las féminas tomen acción, se respeten, se valoren y salgan de una relación tóxica o poco saludable.

“El amor propio es lo más importante. He recibido tantos mensajes de mujeres que agradecen la canción, que se identifican con el tema. Siento que es el nuevo himno para todas las mujeres, incluyéndome”, sostuvo hoy la exponente urbana en entrevista telefónica desde Miami con El Nuevo Día.

La cantante, que no sale del asombro con la gran acogida del tema, aseguró que aunque ella por fortuna no ha sido víctima de maltrato físico o psicológico por parte de una pareja, todas “lamentablemente conocemos y hemos tenido personas que han pasado por eso”.

“Es momento de que nosotros podamos arrojar un poco de luz para todas las personas que sí están pasando por esto. Que siempre hay una salida. Dentro de la industria que estoy es difícil poder desarrollarse, porque somos pocas las exponentes que estamos luchando. Pero siento que esta lucha también representa a muchas mujeres en cualquier entorno. Mujeres todos los días luchando para echar hacia adelante y llegar a donde quieran. Siempre que pueda, voy a dar un mensaje de aliento, de esperanza y de que nosotras las mujeres podemos”, enfatizó la vocalista que lanza este próximo viernes 15 de febrero su nueva producción discográfica “Iluminatti”.

Según detalló, la balada “La mejor versión de mí” fue escrita por el compositor mexicano Joss Favela. El compositor le presentó el tema durante un viaje que ella hizo a México y éste le cantó el tema con la guitarra en mano. Natti quedó fascinada con la canción y aunque admitió que previo a su lanzamiento le causó un poco de estrés ante la posible aceptación del tema, hoy no se arrepiente de la “gran oportunidad y confianza que me dio Joss para interpretar este tema”.

“Estoy exageradamente contenta de todo lo que está pasando. La verdad es que no salgo del asombro. Este tema y mi carrera en general ha sido de empoderamiento, de lucha, de abrirse paso y me siento feliz de representar a las mujeres en este tema. Mi disco es de empoderamiento para las mujeres”, añadió la vocalista dominicana que tiene 15 nominaciones en Premios Lo Nuestro.

De la nueva producción musical, compuesta por 17 canciones, indicó que hay otro tema con el que se identifica. Se trata de la composición que le hizo la cantautora Kany García, “Soy Mía”, que además grabó con la artista puertorriqueña.

La primicia del dueto musical se dio en el pasado concierto de Kany, en el que cantaron la pegajosa bachata urbana en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. La exponente urbana afirmó que se encuentra muy orgullosa de que la cantautora puertorriqueña le escribiera un tema, ya que siempre “he admirado y respetado el trabajo de Kany”.

Ambas se conocieron gracias al productor y manejador de Natti, Rafael Pina.

“Es una canción que también se van a identificar y yo me identifico. Habla de ser mía, de que ya tengo mi vida y de que ya me conozco. Estoy inmensamente feliz y agradecida con Kany. Siento que Kany es una mujer muy real, genuina y que también empodera a la mujer. Sentí que fue muy buena mezcla. Al ella no venir de lo urbano el poder hacer una bachata se dio perfecto y sé que a la gente le va a encantar”, añadió la voz de “Sin Pijama”.

Natti, presenta mañana jueves el disco en Miami, donde afirmó celebrará el amor con su equipo de trabajo. La cantante aseguró estar soltera y sin el afán de buscar una pareja.