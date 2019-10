Haber estado lejos de su madre, quien también era adicta, fue una de las razones a las que el reguetonero Nicky Jam le atribuye haber caído en el vicio de las drogas que estuvo a punto de causarle la muerte.

"Me dio mucha rebeldía que no tenía a mi mamá", contó el artista, de madre dominicana y padre puertorriqueño, en una entrevista con el programa El Hormiguero.

Durante el encuentro, Nicky Jam dijo que una de las motivaciones más grandes que tuvo para hacerse famoso fue encontrar a la mujer que le dio la vida.

"Quería estar con mi mamá, compartir con mi mamá. Incluso, muchas cosas que hice en la música las hice porque dije: a lo mejor si me hago famoso y ella me ve, me encuentra. Y fue exactamente lo que pasó", compartió el artista.

El reencuentro con su madre ocurrió un día que él estaba ofreciendo un concierto en República Dominicana y ella se presentó. A partir de ese momento, ambos se abrazaron y Nicky Jam la ayudó a salir del vicio, que también afectó a su padre.

"Yo fui quien rompí las cadenas y hoy todos estamos bien", dijo al celebrar que lleva 10 años sin ingerir drogas ni alcohol. En un momento de su vida, el artista llegó a tomar diariamente 39 pastillas que eran "casi heroína"y combinaba con otras drogas. Si las dejaba, Nicky Jam se enfermaba.

En Colombia, estuvo a punto de morir a causa de una sobredosis y ese fue su "wake-up call". El médico que lo atendió en la emergencia le dijo que tenía dos opciones: morirse o quitarse. Entonces decidió encerrarse en cuarto tres días para obligarse a dejar las drogas.

Contar esta historia, que forma parte del documental "El ganador", basado en su vida, tiene como propósito despertar la conciencia en los jóvenes.

"Me fui muy gráfico porque yo quiero que la gente vea lo fuerte que fue mi vida, del boquete que yo salí, de la oscuridad que salí. Si lo hacía como muy bonito la juventud no se iba a identificar con eso (el documental). Necesitaba que la juventud viera que hay dos caminos: el positivo y el negativo. Si coges el negativo te van a pasar las cosas que me pasaron a mí", apuntó.