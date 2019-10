Daddy Yankee anunció hoy lo que se anticipaba desde ayer en las redes sociales: le dirá adiós al 2019 con diez funciones récord en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El reguetonero publicó esta mañana que la función diez de su espectáculo “Con Calma pa’l Choli” será el domingo 29 de diciembre. La nueva función será el cierre de sus conciertos históricos en Puerto Rico. El artista dio las gracias a los millones de seguidores en sus cuenta de Instagram.

“Gracias Puerto Rico por este HONOR ????The Last One • Domingo 29 de Diciembre • Boletos a la venta este Domingo en la Boletería del @coliseopr y/o en @ticketera #Concalmapalcholi Se parte de este gran cierre ! Dime @pinarecords1 que tú opinas ? #daddyyankee #mrsoldout", publicó en su cuenta de Instagram.

La venta de boletos para la función será este domingo en la boletería y ticketerpr.com.

El productor Rafael Pina publicó ayer la imagen de un número diez formado con fuegos artificiales dando a entender que los seguidores del reguetonero que aun no han podido conseguir taquillas podrán ver al “Big Boss” al cierre de este año, justo en los días finales del 2019.

El reguetonero, hasta ahora, se presentará por tres fines de semana. Las funciones son los días 5,6,7,8, 12,13, 14, 27, 28 y 29 de diciembre de 2019.

El reguetonero figura como el artista con más funciones de un espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico. El récord lo tenían sus colegas Wisin y Yandel con ocho funciones de su gira de conciertos “Como antes”.