La época navideña es una de las más esperadas por los padres y madres que anhelan ver los rostros de felicidad de sus hijos al recibir obsequios durante los días de fiestas.

No obstante, para la cantante Olga Tañón este mes resultaba ser una agonía y súplica de oraciones pidiendo que su primogénita Gabriella no recayera y terminara hospitalizada. El miedo se apoderaba de ella.

La visita a la sala de emergencias se convertía en un requisito casi obligatorio cada diciembre. Sin embargo, hace tres años que la hija de la intérprete no acude a un hospital. La última vez, la joven recibió 11 transfusiones de sangre y otras nueve de plaquetas. Este quebranto fue uno de los episodios más duros de la menor. Durante su infancia fue diagnosticada con autismo, anemia hemolítica y la condición de las plaquetas que no ha sido definida por la medicina, reveló la merenguera en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

La vocalista, quien desde que se convirtió en madre priorizó a su familia antes que su carrera musical, celebra hoy la mejoría en la salud de su hija como un milagro que le atribuye a un suplemento natural.

“La última hospitalización de Gabriella fue hace tres años. Once transfusiones de sangre y nueve de plaquetas. Fue un episodio muy fuerte y conmovedor para ella y para nosotros como familia. Todos los diciembres para mí eran fuertes y me daban mucho miedo. Mi esposo Billy (Denizard) era el que me decía: ‘Tere no va a pasar nada en el nombre de Dios’ y así ha sido hace tres años. Nosotros todos los años transfundíamos a Gabriella tres o cuatros veces al año. Y el cambio ha sido impresionante; las plaquetas y la hemoglobina hoy las tiene normal. Por eso empecé a gritar de este suplemento ya que si ha dado resultado en Gabriella puede ayudar a otros. No me podía quedar callada”, afirmó la voz de “Me cambio por ella”.

La intérprete adjudica la recuperación de Gabriella a la ingesta del inmunomodulador Immune Bio Green Cell, formulado a base de las plantas plantas Baccharis Articulata, Rosmarinus Officinalis y Plantago Major. De las tres plantas se extraen 47 fitoquímicos que trabajan para activar el interferón alfa en el cuerpo humano y los glóbulos blancos. Es por ello, que Gabriella apenas se enferma y el gran avance de salud se refleja en el aspecto cognoscitivo, explicó la artista.

“El suplemento trabaja en el sistema inmunológico y las defensas del cuerpo. Gabriella nos estaba haciendo trampa al principio porque no se lo estaba tomando como era. Una vez Gabriella empezó a tomarlo como es para nosotros fue milagroso. Empezamos a verlo en la energía de ella. Aunque ella es pasiva y siempre amorosa, está más alerta. Te dice: ‘voy contigo al gimnasio y hace su rutina. Son cosas que uno dice no lo puedo creer. A nivel mental lo empezamos a notar cuando discutía con sus hermanos.Antes decía disparates y ahora regaña a Indiana y a Ian como hermana mayor que es”, narró con emoción la cantante que junto a su esposo Billy ha procurado que su niña tenga la mejor calidad de vida.

Madre al fin, aspira a la independencia absoluta de sus tres hijos y como “padres especiales uno nunca pierde la esperanza”. La vocalista dijo que se ha valido de cualquier avance de la medicina y de remedios caseros para mejorar la salud de su primogénita. Viajó a Cuba para que Gabriella fuera atendida por especialistas y en Estados Unidos tiene un “batallón de médicos” a su cuidado.

La cantante narró que previo a la ingesta del suplemento natural, su hija se limitaba a realizar una sola acción. Las instrucciones para ella solo se limitaban a un solo comando y ahora puede realizar hasta tres. Lee libros de escuela superior y analiza las situaciones diarias. Previamente, el nivel sensorial era limitado. Gabriella apenas podía tocar una textura, ya que le molestaba y ahora la intérprete festeja que “adoba pollos conmigo”.

“Este año ha sido uno de los más bellos de mi vida. No sé si es porque es el que uno vive reciente. Pero la realidad es que he tenido muchas satisfacciones a nivel personal, profesional y humanitario. El cambio en Gabriella ha sido tan drástico que solo puedo vivir en agradecimiento, ya que no solo lo he visto en ella, sino que me han escrito tantas personas. Por eso le digo a toda persona con condiciones de salud que nunca pierdan la fe”, sostuvo la artista que afirma que el suplemento es eficaz para el alivio en las condiciones de diabetes tipo 2, cáncer y autismo, entre otras.

Espera más del verano del 19

La voz de “Basta ya” se prepara para un año 2020 lleno de proyectos musicales con otros compositores. Su versatilidad musical volverá a encender a su público, pues grabará en diferentes géneros musicales. El esperado dueto con su amigo Manny Manuel se hará realidad en los primeros meses del próximo año y volverá a impartir su talento en las tradicionales fiestas de la calle San Sebastián en el Viejo San Juan. Sobre un posible concierto masivo en la isla, sostuvo que le gustaría esperar un poco más, pero está en agenda pues lleva a su patria en el corazón.

Por esto, Olga fue una de las artistas portavoces de las manifestaciones históricas del verano del 19 que provocaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Ante la pregunta de qué cambios ha visto con la salida de Rosselló y varios de sus allegados de la administración afirmó que “lamentablemente Puerto Rico en las mismas”.