LOS ÁNGELES — El reguetonero puertorriqueño Ozuna encabeza por segundo año consecutivo la lista de nominados a los Latin American Music Awards con nueve menciones que incluyen artista del año, sencillo del año y álbum del año.

El bachatero dominicano Romeo Santos y el astro boricua de música urbana Bad Bunny le siguen de cerca con ocho candidaturas cada uno, y Anuel AA con siete.

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga recibió hoy cinco nominaciones, mientras que con cuatro figuraron Marc Anthony, Maluma, Luis Fonsi, Daddy Yankeey Sebastián Yatra, y con tres Becky G, Rosalía, Pedro Capó, Wisin & Yandel, DJ Snake y Drake.

Por su parte, los puertorriqueños Darell, Cortez y Lunay recibieron su primera nominación en la categoría al Nuevo artista del año. “Estoy súper emocionado y sorprendido con esta nominación. Muchísimas gracias a mis fans, mi familia y a todo mi equipo de trabajo. A mis managers Gaby Music y Chris Jeday. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Puerto Rico, todo es para ustedes”, expresó Lunay en mensaje electrónico enviado a El Nuevo Día.

La ceremonia de los Latin AMAs, en su quinta edición, se transmitirá en vivo por Telemundo el 17 de octubre desde el Teatro Dolby en Los Ángeles. En total, se entregarán premios en 22 categorías que incluyen los géneros de música pop, urbana, tropical y regional mexicana, además de video, gira y artista crossover (al español) favoritos.

A continuación, la lista completa de los nominados:

Artista del año: Anuel AA, Bad Bunny, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna, Romeo Santos.

Nuevo artista del año: Darell, Jhay Cortez, Lunay, Paulo Londra, Rosalía, Sech.

Sencillo del año: “Ella quiere beber”, Anuel AA y Romeo Santos; “MÍA”, Bad Bunny y Drake; “Con calma”, Daddy Yankee con Snow; “Taki Taki”, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B; “Calma”, Pedro Capó y Farruko.

Álbum del año: “Real hasta la muerte”, Anuel AA; “X 100PRE”, Bad Bunny; “VIDA”, Luis Fonsi; “Aura”, Ozuna; “Africa Speaks”, Santana.

Artista femenina favorita: Becky G, Karol G, Natalia Lafourcade, Natti Natasha, Rosalía.

Artista masculino favorito: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Romeo Santos.

Dúo o grupo favorito: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, Los Ángeles Azules, T3r Elemento, Wisin & Yandel.

Artista favorito - pop: CNCO, Luis Fonsi, Pedro Capó, Sebastián Yatra.

Álbum favorito - pop: “VIDA”, Luis Fonsi; “El mal querer”, Rosalía; “Africa Speaks”, Santana; “Fantasía”, Sebastián Yatra.

Canción favorita - pop: “Lost In The Middle Of Nowhere (remix)”, Becky G y Kane Brown; “Imposible”, Luis Fonsi y Ozuna; “Calma”, Pedro Capó y Farruko; “Amigos con derechos”, Reik y Maluma; “Ya no tiene novio”, Sebastián Yatra y Mau y Ricky.

Artista favorito - regional mexicano: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Christian Nodal, T3r Elemento.

Álbum favorito - regional mexicano: “Con todas las fuerzas”, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga; “Bendecido”, Lenin Ramírez; “Oye mujer”, Raymix; “The Green Trip”, T3r Elemento.

Canción favorita - regional mexicano: “A través del vaso”, Banda Los Sebastianes; “Mejor me alejo”, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga; “No te contaron mal”, Christian Nodal; “Nunca es suficiente”, Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade; “Aerolínea Carrillo”, T3r Elemento con Gerardo Ortiz.

Artista favorito - urbano: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna.

Álbum favorito - urbano: “Real hasta la muerte”, Anuel AA; “X 100PRE”, Bad Bunny; “Gangalee”, Farruko; “Aura”, Ozuna.

Canción favorita - urbano: “Ella quiere beber”, Anuel AA y Romeo Santos; “MÍA”, Bad Bunny y Drake; “Con calma”, Daddy Yankee con Snow; “Taki Taki”, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B; “Vaina loca”, Ozuna y Manuel Turizo.

Artista favorito - tropical: Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Romeo Santos.

Álbum favorito - tropical: “40... y contando (En vivo desde Puerto Rico)”, Gilberto Santa Rosa; “Literal”, Juan Luis Guerra y 4.40; “OPUS”, Marc Anthony; “Utopía”, Romeo Santos.

Canción favorita - tropical: “Inmortal”, Aventura; “Adicto”, Prince Royce y Marc Anthony; “Centavito”, Romeo Santos; “Vivir bailando”, Silvestre Dangond y Maluma; “Aullando”, Wisin & Yandel y Romeo Santos.

Artista favorito - crossover: DJ Snake, Drake, Sean Paul, Snow.

Tour favorito: Bad Bunny, Chayanne, Jennifer López, Luis Miguel, Marc Anthony.