Indio - El reguetonero Ozuna, la rapera Cardi B y la cantante y actriz Selena Gómez aparecieron este viernes por sorpresa en el festival Coachella (EE.UU.) e unieron fuerzas para interpretar juntos el éxito "Taki Taki".

Este trío de estrellas latinas se presentó cerca de la medianoche del viernes y sin estar anunciados, durante el set del francés DJ Snake, con quien comparten esta canción que en YouTube acumula más de 1,200 millones de reproducciones.

View this post on Instagram @djsnake @selenagomez @iamcardib ?? #Coachella2019 #TakiTaki ?? A post shared by ??? ?? ???????? (@ozuna) on Apr 13, 2019 at 7:31am PDT

Antes de que se subieran al escenario Cardi B y Selena Gómez, el reguetonero Ozuna ya había aparecido como invitado de DJ Snake para cantar "Te boté".

La sorpresiva aparición de Ozuna, Cardi B y Selena Gómez pilló con el pie cambiado a muchos asistentes de Coachella que se habían desplazado a otro escenario para ver la actuación de Childish Gambino, cabeza de cartel de Coachella y que cerraba la jornada inaugural de este evento musical que se celebra en el desierto californiano.

De ahí que se viera a gente corriendo de un escenario a otro para poder llegar a tiempo a "Taki Taki".

Tras abordar la canción, y todavía entre los aplausos del público, los tres se tomaron un selfi con DJ Snake, quien pidió al público que levantaran las manos y gritó "¡latinos!" antes de que se hiciera la fotografía.

Esta sorpresa de Ozuna, Selena Gómez y Cardi B tuvo lugar en una edición especialmente latina de Coachella, que este año celebra su vigésimo aniversario.

?? Selena Gomez ?? Cardi B ?? and Ozuna SHUTTING DOWN the #Coachella stage with @djsnake!!! ?? pic.twitter.com/Fw6EWYr9Gb — Entertainment Tonight (@etnow) April 13, 2019

Por ejemplo, actuaron en este festival, uno de los más influyentes del mundo y referencia de la cultura hípster, la española Rosalía, los mexicanos Los Tucanes de Tijuana, la chilena Mon Laferte o los costarricenses Las Robertas.

En los próximos días se presentarán también otros hispanos como el colombiano J Balvin, el puertorriqueño Bad Bunny o la chilena Javiera Mena.

Además de Childish Gambino, el máximo reclamo en el primer día de Coachella, la estrella del pop Ariana Grande y el grupo de rock alternativo y psicodelia Tame Impala figuran como cabezas de cartel en los dos próximos días.