Su más reciente sencillo, el remix de su éxito “Calma” junto a Farruko, superó los 115 millones de "views" en YouTube y acapara las listas de éxitos a nivel internacional, logro que Pedro Capó está viviendo intensamente.

Como si fuera poco, ahora también promociona el lanzamiento de un perfume suyo, “Vivo”.

El cantautor contó a los medios locales sobre esta nueva iniciativa, así como la idea del remix de “Calma”, que surgió por iniciativa del cantante urbano, quien le confesó estaba “jukeao” con el tema. En menos de dos semanas estaban listos para filmar el vídeo y empezar la promoción.

Como resultado, actualmente la canción está en los primeros lugares de las listas “Viral 50”, “Los 50 más virales Chile” y “Éxitos Colombia” de la plataforma Spotify, y las listas “Top 100 México”, “Top 100 Colombia” y “Top Charts” de Apple Music.

“Uno hace, trabaja, y es bien bonito lo que está pasando, especialmente que pase con una canción que es de bienestar, como un sobito, que se siente bien, que los niños la han llevado a otro lugar”, comentó el cantautor.

El éxito del remix ha sido uno sin precedentes en la carrera del boricua, y le ha permitido entrar en mercados nuevos en Europa, donde espera presentar la gira de conciertos que comenzará en México en enero de 2019.

“Yo saqué el pasaporte con las páginas grandes”, dijo con emoción al mostrarse más que dispuesto a realizar todo el trabajo que conlleva la promoción que le espera.

No suelta prenda sobre su vida personal

Sin embargo, en medio de su éxito reciente han surgido informaciones de que se encuentra separado de su esposa y madre de sus tres hijos, Jessica Rodríguez. El cantautor, no obstante, no quiso emitir comentarios sobre el particular.

“No tengo nada que decir al respecto”, respondió al ser abordado sobre el asunto por este medio.

Por otra parte, el cantante también promociona su más reciente empresa creativa: el perfume “Vivo”.

Aunque aseguró que “no huele tan bien como yo”, la fragancia con aroma suave y notas de violeta, cítrico, melón, ginebra y tónica refleja muy bien la personalidad del cantautor.

Capó, quien recién ganara su primer Latina Grammy, sostuvo que como persona inquieta que es, se divierte con esta otra manera de expresarse a través de un aroma, y no descarta que algún día incluso incursione en el mundo de la moda.