Imposible encerrar en palabras la energía tan inmensa que se sintió esta noche en Viña Del Mar... gracias a mis hermanos @wisinyyandel por el gesto tan solidario y bonito de invitarme a ser parte de esta presentación tan mágica. Gracias Chile! Ya regreso pronto. Esta semana anunciamos fecha de mi primer concierto acá en abril! #viñadelmar #laquintavergara #calma #calmaremix