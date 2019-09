En un giro inesperado a horas de su regreso a los escenarios de Estados Unidos tras las acusaciones de acoso sexual en su contra, Plácido Domingo acordó retirarse de todas las presentaciones futuras en la Metropolitan Opera. La leyenda de la ópera dijo que nunca volvería a actuar en el Met.

La estrella de la música clásica de 78 años tenía programado interpretar el papel principal en el debut de la temporada de "Macbeth" de Verdi el miércoles por la noche.

Domingo había cantado en los ensayos, y la Met había dicho hasta el lunes que la presentación de Domingo seguía en pie para el miércoles. Hoy, a horas de la presentación programada, la compañía dijo en un comunicado "El Met y el Sr. Domingo están de acuerdo en que necesitaba renunciar".

De haberse concretado, la de mañana habría sido la primera presentación del español en Estados Unidos desde que se publicaron los dos artículos de The Associated Press en los que numerosas mujeres afirmaron que las acosó sexualmente o tuvo otros comportamientos inapropiados, entre ellas una soprano que dijo que tocó su seno desnudo bajo su bata.

Domingo ha dicho que las acusaciones eran “en muchas formas, simplemente incorrectas” sin proporcionar detalles.

La Met había estado bajo una presión cada vez mayor para cancelar las siete apariciones programadas de Domingo, pero el gerente general Peter Gelb reiteró a los artistas después de un ensayo general el sábado que la casa de la ópera estaba esperando los resultados de las investigaciones de LA Opera, donde Domingo ha sido director general desde 2003. y el American Guild of Musical Artists, el sindicato que representa a varios miembros del personal de ópera.

Domingo, que había cantado en ensayos, emitió un comunicado diciendo que su carrera en el Met había terminado después de lo que la compañía dijo que eran 706 actuaciones.

"Hice mi debut en la Metropolitan Opera a los 27 años y he cantado en este magnífico teatro durante 51 años consecutivos y gloriosos", dijo la estrella. "Si bien disputo fuertemente las recientes acusaciones sobre mí y estoy preocupado por un clima en el que las personas son condenadas sin el debido proceso, después de reflexionar, creo que mi aparición en esta producción de 'Macbeth' distraería el arduo trabajo de mi colegas tanto en el escenario como detrás de escena", expresó.

"Como resultado, he pedido retirarme", agregó, "y agradezco a los líderes del Met por aceptar gentilmente mi solicitud. Estoy feliz de que, a la edad de 78 años, pude cantar el maravilloso papel principal". en el ensayo general de 'Macbeth', que considero mi última actuación en el escenario del Met ".

En su declaración, la Met dijo que Domingo "acordó retirarse de todas las actuaciones futuras en la Met, con efecto inmediato".

Gelb envió un correo electrónico al personal diciendo: "Estamos agradecidos con él por reconocer que necesitaba renunciar".

Zeljko Lucic reemplazará a Domingo para las tres actuaciones de "Macbeth". Domingo también había programado cuatro presentaciones como Sharpless en "Madama Butterfly" de Puccini en noviembre.

Además, Gelb dijo que la Met estaba suspendiendo al tenor Vittorio Grigolo a la espera del resultado de una investigación abierta el martes por The Royal Opera en Londres, que dijo que se suponía que estaba involucrado en un incidente del 18 de septiembre cuando cantó el papel principal en Gounod " Fausto "con la compañía de gira en Tokio.

Grigolo, de 42 años, debía cantar seis presentaciones de Alfredo en "La Traviata" de Verdi en el Met en febrero y marzo.

Antes de la retirada de Domingo, el senador del estado de Nueva York, cuyo distrito incluye el Met, pidió la destitución de Domingo de las actuaciones.

"Creo que tienen la obligación de mantener a sus artistas de alto nivel, dado el hecho de que son una de las instituciones culturales más importantes del mundo", dijo Brad Hoylman, un demócrata. "Deberían estar pensando no solo en su celebridad y poder de estrella, sino en las 20 mujeres que supuestamente han presentado quejas. El Met tiene la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de sus empleados y me preocupa que si ellos no tome medidas al respecto, este asunto podría disuadir a futuros empleados de presentarse ".