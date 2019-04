Gangalee. Te estarás preguntando qué significa esa palabra que para algunos suena como a gongolí -un pequeño gusano que se encuentra en Puerto Rico-, pero que nada tiene que ver.

Resulta que Farruko escogió esa palabra para titular su último álbum al que describió como un "playlist" tropical.

El término proviene del lenguaje rastafari que significa guerrero. De hecho, la esencia de las canciones nuevas es el ritmo rasta, reggae, reguetón y otros típicos del Caribe.

“Escogí el nombre de ‘Gangalee’ porque soy un guerrero. He pasado por muchas cosas y sigo aquí, es algo con lo que me identifico”, dijo en entrevista a The Associated Press sin entrar en detalles sobre los momentos difíciles que ha atravesado, limitándose a agregar que “todos los seres humanos tenemos problemas, tenemos situaciones y pues lo importante es aprender y levantarse, no quedarse ahí, pensando en qué fallé sino levantarse todos los días”.

Precisamente, a principio de marzo el reguetonero, cuyo nombre de pila es Carlos Reyes Rosado, tuvo uno de los capítulos más fuertes de su vida al declararse culpable de mentir a las autoridades y por introducir dinero en contrabando a una jurisdicción de Estados Unidos. El proceso judicial se dio en la sala del juez Gustavo Gelpí en el Tribunal federal del Viejo San Juan.

Farruko fue arrestado por agentes federales el 2 de abril de 2018 en el aeropuerto de Isla Grande, después de que le encontraran $51,802 en sus maletas y dentro de las suelas de los zapatos.