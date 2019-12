View this post on Instagram

Gracias Señor por permitirnos sorprender a Daniela de esta forma! Creo que todos los padres trabajamos duro cada dia para darles un buen ejemplo a nuestros hijos y brindarles lo mejor que podemos, el papa de Daniela junto a su esposa mas Carlos y yo unimos fuerza y esfuerzo para darle el regalo a Dani que a sus 16 años (los cuales cumple el 3 de enero) ella deseaba!!! Aqui comparto la sorpresa que pudimos darle hoy!!!! Te amamos hija y nos llenas el corazon cada dia por tu bondad, buen corazon y humildad!!!