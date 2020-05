El exponente urbano Rauw Alejandro será el primer artista que se presente en un concierto virtual desde el Coliseo de Puerto Rico José MiguelAgrelot en medio de la cuarentena.

La serie de conciertos que se realizará en el coliseo en alianza con Duars Entertainment arrancará este sábado, 16 de mayo con la presentación en vivo a las 9:00 p.m. del reguetonero en un recinto vacío.

“Creo que todo artista puertorriqueño sueña con cantar en ‘El Choli’, más que con ganarse un Grammy. El choliseo es un lugar mágico y único en el mundo. Ganarse al público puertorriqueño es un reto, pero cuando lo haces, créeme que no hay cariño más grande que el de los tuyos. Con el COVID-19 cancelaron todos los conciertos en el mundo, pero eso no nos detiene de hacer un concierto virtual. ¿Qué mejor lugar que en el Choli’? Me llena de mucha emoción poder presentarme ahí y que no solo mi gente de Puerto Rico podrá verme virtualmente, sino también, mis fanáticos alrededor de mundo. ¡Creo que será muy divertido!”, expresó Rauw Alejandro en declaraciones escritas.

El concierto contará con un montaje similar al que se realiza para un espectáculo en el coliseo. La iniciativa denominada "Quarantine Live Concert Series" se transmitirá a través de YouTube.

Los fanáticos alrededor del mundo podrán obtener acceso para asistir al ensayo del artista o ser parte de un Meet & Greet Virtual.

“Como líderes de la industria musical, nuestro rol es crear nuevas experiencias para nuestros fans durante el periodo de distanciamiento social e ir desarrollando nuevos modelos de negocio para nuestros artistas. La música nunca se detendrá”, expresó Eric Duars de Duars Entertainment.

Los próximos conciertos serán anunciados más adelante.