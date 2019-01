View this post on Instagram

Propongo menos violencia en el producto más consumido por los últimos 25 años en mi isla, el caribe, America Latina, Estados Unidos y Europa...(música urbana). Propongo que nosotros los lideres no sigamos promoviendo la caída de a quienes queremos y crecieron con nosotros apoyándonos en nuestro sueño. Propongo que nos levantemos sin miedo a ser buenas personas y que de una vez y por todas soltemos ese falso concepto de ser “otros” mientras escribimos y cantamos. Propongo que hagamos más música, más conciertos, más colaboraciones y que podamos promover el respeto que sentimos por la vida. Mike Tyson dijo: “Todos somos malos hasta que alguien nos da un buen golpe en la cara” las consecuencias de nuestro género las venimos viviendo desde hace mucho. Un abrazo a mi hermanos presos (Millones, aún en tu situación siento el mismo cariño y respeto) A mis hermanos de las torres de control (Ojalá y pronto nos veamos, ese cementerio para vivos es parte de un plan que nos engañó privándonos de buena educación) a todos los que han sufrido la pérdida de algún ser querido les deseo consuelo y paz para sus almas. Que sus caídos descansen en Paz aunque sea lejos de nosotros. Algún fanatico de la guerra dijo que su primordial razón era procurar La Paz pero yo creo que sin procurar educarnos nunca entenderemos el significado de la palabra más simple que existe....PAZ. Casi lo olvido! @farrukoofficial gracias por dejarte usar por Dios. Desde NY cumpliendo con mis compromisos estaré pidiéndole al mismo ser de paz que te movió a hacer lo que estas haciendo para que te llene de las palabras correctas. ???? Bravo por ti! Hoy soy yo tú fan número uno! #paz #puertorico #reggaeton #trap #donomar