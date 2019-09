Con el acostumbrado sarcasmo que lo caracteriza, el cantante René Pérez criticó ayer a sus colegas del género urbano que promueven un boicot a la ceremonia de los premios Latin Grammy a celebrarse el próximo 14 de noviembre en La Vegas, Nevada.

El rapero boricua entiende que el reclamo de los reguetoneros no debe ir dirigido exclusivamente a una mayor inclusión de la música urbana en las nominaciones que realizan los miembros de la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación, sino que se debe abarcar todos los géneros musicales que no cuentan con una exposición masiva.

Residente, acompañado por su hermano Gabriel Cabra publicó ayer un vídeo en sus redes sociales en el que reacciona al mensaje que los reguetoneros Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam, Wisin, Natti Natasha, Farruko y Karol G, entre otros, promueven en censura a la premiación de los Latin Grammy por entender que el género urbano no cuenta con un trato equitativo en las nominaciones anunciadas ayer.

El productor puertorriqueño Rafael Pina fue el primero en arremeter contra la Academia al dejar fuera a las exponentes femeninas urbanas Natti Natasha, Karol G y Becky G. Pina tildó de "machistas" a los miembros de la institución que celebra este año su vigésima edición.

“Está pasando algo que es grave y tiene que ver con los Grammy. Me uno al movimiento del género de derrocar la dictadura de los Grammy y no veo tanto la presencia del reguetón en las nominaciones… el jazz, la salsa, bossa nova en Brasil, el flamenco, y ninguno está en las listas. Cabrón, llevo 15 años y nunca me he ganado un (premio) Billboard. Así que le exhortó a todo el género urbano a que se manifiesten conmigo”, expresó con sarcasmo el intérprete de “Adentro” en el vídeo en el que mantiene una conversación con su hermano Gabriel y ambos exponen que hay cosas más importantes por las que protestar en Puerto Rico.

En un tono más serio, Residente exhortó a los exponentes urbanos a que se relajen “porque ningún premio determina la calidad de la música y deben disfrutarlo a la misma vez ser colegas de los colegas del género urbano”.

“A mí me ganó Enrique Iglesias, que no rapea, en el género urbano contra el tema 'Adentro', pero no me voy a molestar por eso. Dijeron que no hay mujeres nominadas y sí hay. Está Kany García, Rosalía que la está partiendo. En años anteriores, ha estado Natalia Lafourcade y mi hermanita (Ile Cabra) que pienso debe ser nominada un montón de veces. Si nos quejamos por los Grammy, nos tenemos que quejar por los premios Lo Nuestro, Premio Juventud y Billboard. No se rocheen por eso, protesten por las cosas que valen la pena”, expresó Pérez quien a su juicio entendía que el tema “Rap bruto” debió recibir una nominación, pero no fue así.

El hermano de Residente es quien critica, sin decir nombre directo, cómo un reguetonero puede ganar alrededor de "15 premios Billboard", en supuesta referencia a Ozuna, quien arrasó en la pasada edición con más de diez galardones y estuvo nominado en más de 20 categorías.

Entretanto, la voz de "Hijos del Cañaveral" aseguró que apoya los Latin Grammy porque no “se trata de payolear para ganar”.