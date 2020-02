Desde hace unos días el artista René Pérez conocido como “Residente” ha publicado en su cuenta de Instagram, una serie de videos en los que aparece en su etapa de niñez.

Las imágenes eran acompañadas con el texto #René y la fecha 27 de febrero.

El cantautor entonces aprovechó el día de su cumpleaños, 23 de febrero, para develar el misterio detrás de los vídeos, el “hashtag” y la fecha.

En un nuevo video, compartido este domingo 23 de febrero, el autor de “Pecador” explica que el 27 de febrero se dispone a estrenar un tema musical que considera el más importante de su vida a nivel personal.

“Gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Me siento bien. Les quiero decir que voy a sacar un tema esta semana que creo que es el más importante de mi vida a nivel personal. Espero que lo puedan escuchar y entender. No es un tema como para que les guste o no, es un tema en el que yo quise ser lo más honesto con ustedes y que creo que me salvo la vida en un momento dado hace unos años”, expresa el artista.

En marzo de 2017, Pérez Joglar lanzó la producción discográfica “Residente” con la que inició su etapa como solista luego de una década de éxito internacional como la voz principal de la agrupación Calle 13 en la que participaba junto a sus hermanos Eduardo Cabra e Ileana Cabra, quienes también han seguido en el mundo de la música con sus respectivos proyectos.

Entre los próximos proyectos de René Pérez se encuentra su actuación el próximo 7 de marzo junto a la Filarmónica de Los Ángeles en esa ciudad estadounidense de la costa californiana.

Residente hizo el anuncio este sábado por medio de un vídeo publicado en su cuenta de la red social de Instagram en el que destaca su próxima actuación en Los Ángeles.