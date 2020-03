Luego del lanzamiento de su nuevo tema “René”, que presentó el pasado jueves, René Pérez ha ofrecido varias entrevistas hablando sobre la canción, la cual ha recibidobuenas críticas por parte de colegas, críticos y el público general.

El pasado jueves en una entrevista con El Nuevo Día, confesó que la canción nació luego de un sufrir una depresión en la que temió “hacer una estupidez”. En ese momento se encontraba en México, donde ofrecería un concierto. Dijo que su mamá lo ayudó de inmediato y que un amigo suyo llegó a la habitación del hotel donde se encontraba para no dejarlo solo.

Ya van dos años de ese momento. Y Residente, en entrevista con Prensa Asociada, aseguró que “ahora estoy bien” y que la canción le ayudó a sanar.

Recordó que luego de ese episodio, decidió entonces que necesitaba un respiro y que no saldría de gira por un tiempo. El año pasado solo tuvo dos presentaciones, incluyendo la de diciembre en el Zócalo de la capital mexicana como parte de un festival.

Aunque en el pasado veía a una psicóloga que asegura que lo ayudó en muchos momentos, admite que “quizás este no es el mejor mensaje, pero yo siempre he pensado que yo puedo bregar el problema yo mismo”.

Cuando atravesó por el episodio de depresión no estaba viendo a la psicóloga, “estaba solo y estaba de verdad desconectado”, dijo.

“En mi casa tengo muchos hermanos y a cada uno yo lo veo como un psicólogo”, agregó entre risas. “Pero sí hace falta uno que sea bueno que tú le puedas contar todo”.

Residente dejó en claro que él es “un tipo feliz” que proviene de una familia muy unida. Simplemente cree que llegó a un punto en el que no podía contener cosas que se había guardado a lo largo de su vida.

“Era algo tan de adentro que yo no registraba y no podía sacarlo para afuera, no se me notaba. Pero no es que era infeliz... Imagínate, en el mundo hay tanta gente que sufre y yo siempre tenía esa mentalidad de que no me puedo quejar, mira las cosas que tengo buenas. Pero sí parece que había muchas cosas que me habían dolido, la muerte de mi mejor amigo, cosas que yo no lloré nunca que explotaron a la misma vez”.

Además, estaba afectado por el hecho de que su trabajo, con sus constantes viajes y actuaciones, no le permitía pasar más tiempo con su hijo Milo, que ahora tiene 5 años.

Milo aparece al final del vídeo recibiendo a su padre con una sonrisa y un abrazo esperanzador en el home plate de un campo de béisbol. El clip, tan emotivo como la canción, fue rodado la primera semana de febrero en Puerto Rico y sigue a Residente interpretando el tema sin dejar de mirar a la cámara, mientras recorre las bases del campo con una botella de licor. Intercala imágenes de escenas familiares o de allegados, así como de su pueblo natal, Trujillo Alto, y de una infancia feliz.

“Lo complejo del vídeo era yo estar concentrado para poder rapear lo que estoy rapeando con el sentimiento que se necesitaba porque yo no soy actor... Y lo tuve que hacer muchas veces porque estoy dirigiendo a la vez”, dijo Residente, quien después de algunas cervezas logró olvidar al equipo de producción y ofreció su interpretación más honesta. “Ese fue el ‘take’ que está ahí”.