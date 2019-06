El cantante de música urbana, René Pérez, mejor conocido como Residente, expresó su disgusto hacia el giro que ha ido tomando la industria musical, queriendo convertir a los cantantes como él en influencers.

En su cuenta de Instagram, el músico publicó un vídeo en el que expresa su opinión respecto a este tema y propuso su manera de darle la vuelta a la presión de tener que estar colgando contenido irrelevante en sus redes sociales por la mera complacencia de terceros.

"Pues mira, estoy subiendo este vídeo porque me mandaron a poner material en las redes sociales y no tengo material en las redes sociales. Y no tengo porque no tengo ropa, y la mayoría de los músicos hoy en día lo que hacen es modelar ropa. Pero yo me visto mal con cojoX&%$, así es que estoy joX&%. Lo otro que puedo hacer es cantar en la bañera pero no lo quiero hacer porque me da vergüenza y me parece una estupidez", dijo el cantante de la desaparecida agrupación Calle 13.

Para satisfacer de alguna manera la sed de contenido, Residente propuso hacer vídeos semanalmente para contestar preguntas de sus seguidores.