Este tema lo escribí hace varios años atrás en Beijing China ???? Creo que carga con la energía de lo que sucede en estos momentos. Pero aunque pase lo que pase aquí estamos los seres humanos esperando a enfrentar lo que venga como hermanos. [R] I wrote this song many years ago in Beijing, China. I think that it reflects the energy going on now, at this time. Whatever happens, happens. We are humans and we will take on whatever comes at us as bothers and sisters. Batería @badassthomaspridgen Piano @leogenovesepiano Guitarra @justinpurtill Guitarra @mreliasmeister Percusión @danielconga Coro @yunandthenewdefinition