View this post on Instagram

Disfrutando el proceso! Aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido inmediatamente. Les dije que me volví a enamorar de la música y en este nuevo encuentro con el amor de mi vida(MÚSICA) me tocó compartir con el hombre,la persona,el ser humano y uno de los artistas más grande que ha dado la isla del encanto! [email protected] GRACIAS por contar conmigo!