Metamorfosis después del despliegue de enorme talento llegado de todas partes del mundo de canciones que aún no salen versiones que ya existen y como una manera de devolver. Anuncia que por medio de @infomundoarjona se hará la selección de las mejores versiones para grabar un disco con los mejores exponentes, bajo el sello METAMORFOSIS. Esto se hará después de que BLANCO Y NEGRO esté en sus manos. Muy pronto el anuncio de fechas de la salida del primer sencillo y del disco BLANCO. Una actitud. Seguiremos pendientes de las versiones. #BlancoyNegro una actitud. #CoversBlancoYNegro por @jisaoficial (Venezuela) y @ricardocardenast (Colombia)