Springfield — R. Kelly actuó por apenas 28 segundos y se pasó otra media hora saludando a los fans que pagaron entre $50 y $100 para verlo en Springfield, la capital de Illinois.

El cantante de R&B colocó un video en su Instagram horas antes de su actuación en el club Dirty South Lounge. En el video, Kelly pide a la prensa que no lo ataque, afirmando que necesita cantar para hacer dinero en medio del escándalo que le envuelve por presuntos hechos de abuso sexual.

Unas 100 personas acudieron al club para ver a Kelly, que llegó a las 1:30 de la mañana, informaron los canales.

El boleto de entrada era de $100 pero fue reducido a $50 cuando llegó Kelly.

Kelly agradeció a sus partidarios, canto parte de la letra de una canción y estuvo unos 35 minutos saludando a los fans.