Alerta de concurso! Celebra tu graduación virtual junto al dúo del género urbano RKM & Ken-Y. Reglas: 1. Sube al grid de Instagram un video desfilando tu vestido/traje de grado frente a un espejo, usando el tema “Pa’l Espejo” de fondo. 2. Etiqueta 5 amigos y agrega los hashtags #palespejopromparty #palespejo 3. Sigue a @rkmykeny @pinarecords1 @nevarezpr 4. Comenta porqué mereces ser el ganador. 5. Concurso solo para residentes de Puerto Rico. Fecha límite para participar hasta el miércoles 13 de Mayo 11:59PM. El ganador(ra) sera contactado(a) via DM. ¡Suerte! • • #RkmyKeny #PinaRecords #PalEspejoPromParty #PalEspejo.