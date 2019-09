El cantautor Rubén Blades aseguró que no puede descartar ninguna faceta profesional que se le presente, ya que aunque cuenta con una prolífica carrera en las artes musicales, el cine, la televisión y en la política de su natal Panamá, cerrar un capítulo de manera definitiva sería cesar el conocimiento y con ello fracasar.

A sus 71 años, Blades afirmó que parte de su filosofía de vida, - la que comparte con los estudiantes universitarios en diferentes conversatorios- es que el éxito estriba en compartir el conocimiento con los demás. Para el laureado compositor y actor precisar que no volverá al ruedo político sería privar a sus hermanos panameños de su servicio, de su conocimiento y de la riqueza genuina de poder aportar desde cualquier posición.

Blades aclaró que no puede ser categórico al señalar que no volverá al gobierno panameño, ya que al igual que en la música tiene mucho que aportar y el conocimiento que no se comparte, precisó "es un crimen”.

“Nunca voy a decir que no (vuelvo a la política), porque es la misma razón por la que he seguido cantando. Una de las pérdidas más grandes que podemos tener es la pérdida de conocimiento. El conocimiento que no se comparte me parece que es un crimen. Si tú sabes cosas que pueden ayudar a otros, dilas, compártelas. En Panamá siento que todavía hay cosas que puedo decir, pero lo más importante es el aspecto de la credibilidad. Todavía a pesar de que no todo el mundo me quiere en Panamá, creo que hay mucha gente que me apoya y que estarían dispuestos a escuchar y ver en qué forma lo que sabes puede ayudar a las respuestas que necesitamos todos como pueblo. Desde esa perspectiva no puedo decir no me voy a meter en eso, lo que siempre he dicho es en qué capacidad no sé. Uno está en la capacidad en la que pueda ser más efectivo a la gente”, subrayó hoy el intérprete de “Maestra vida”, durante una conferencia de prensa celebrada en el Hotel Sheraton en San Juan en la que ofreció detalles de su espectáculo del próximo domingo “Rubén Blades, 50 años de música: el concierto” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En esa misma línea y en un tono jocoso admitió que de ponderar alguna posición política para las próximas elecciones de su país tendría 76 años, por lo que tendría que pensarlo, ya que “no todo el mundo es (Rafael) Ithier o mi papá que tiene 95 años”.

A nivel artístico, el cantautor está a manos llenas. En su agenda figura de inmediato el concierto en Puerto Rico, que según describió fue una invitación del productor César Sainz que no pudo declinar por la conexión directa que tiene con la isla.

El autor de “Pablo pueblo” sostuvo que sus maestros salseros siempre fueron puertorriqueños, basta con mencionar a Cheo Feliciano y otras estrellas boricuas de la Fania. El espectáculo adelantó no tendrá un desfile de invitados, solo invitó al músico Luis Perico Ortiz, íntimo amigo que tuvo a su cargo los arreglos musicales de sus éxitos “Pedro Navaja” y “Pablo pueblo”.

Un gran libro biográfico y varios discos en camino

El artista, por su parte, trabaja en varios proyectos discográficos. En su agenda está el lanzamiento de una producción que realiza con Roberto Delgado y su orquesta en Panamá, divida entre salsa y swing y otro álbum de boleros que está preparando con el grupo Editus de Costa Rica.

Además, se unió al cantautor colombiano Carlos Vives para darle vida a dos temas que estarán en el nuevo disco de la voz de “Fruta fresca”. Según dijo, la invitación de Vives, a quien describe como uno de los exponentes con un amplio y vasto conocimiento de la cumbia y del vallenato, fue para realizar un número musical, y Blades aceptó, recomendado así otro tema adicional.

En medio de esos proyectos musicales también se prepara para grabar con el músico español Josele y aseguró que vendrá el segundo volumen de “Paraíso Road Gang”, ya que se quedó material fuera. Paralelo con esos planes se encuentra la realización de un disco de música brasileña que vislumbra pueda lanzar en dos años.

Blades reveló que ya cuenta con una estructura para lo que será su primer libro autobiográfico que se dividirá en varias facetas de su vida que van desde la crianza en Panamá, sus experiencias en la música, el cine y la televisión, su rol como inmigrante y su paso en la administración gubernamental como Ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009.

“A nivel biográfico del libro se me acercaron casas editoras internacionales. Estamos hablando a ver qué podemos hacer. Es que para escribir tengo que sentarme a escribir. El asunto es que no sé escribir tres cosas hoy y otras en otro día. Eso es una de las cosas que aprendí de Gabo (Gabriel García Márquez) que se metía meses a escribir y no paraba. Ya hicimos una estructura del libro que eso es muy importante y me ayudó mucho Carlos Chirino. La verdad es va más adelantado de lo que uno se imagina. Ahora tengo que empezar a desarrollar los puntos ya que he tenido varias vidas”, reveló el artista internacional.

A preguntas de los medios locales sobre el por qué no se ha dado paso a una compilación histórica del pentagrama musical del sello discográfico de Fania mencionó “que sigo sin entender el poco interés que han demostrado en el asunto de crear un nuevo álbum ya que todavía hay muchas estrellas de la Fania que estamos vivos”. En ese asunto afirmó que de materializarse estaría junto al resto de sus colegas salseros.

Sobre su faceta actoral, el actor trabaja en la exitosa serie “The Walking Dead”, oportunidad que explicó ha disfrutado cabalmente. Blades filmó la sexta temporada de la producción.

Blades también habló del actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda a quien describe como un genio.

“¿A quién se le hubiera ocurrido hacer 'Hamilton', combinar lo histórico con lo actual musical?”, sostuvo sobre Miranda, a quien conoció durante la celebración de aniversario de bodas, edición 40, de los padres del dramaturgo en el que Blades fue uno de los invitados.