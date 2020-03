Pasadas las 10:10 p.m., y con 27 minutos de atraso que inquietaron al "Monstruo", ingresó Maroon 5 al escenario de la Quinta Vergara con "It Was Always You" para protagonizar el que se esperaba fuera uno de los shows más completos del Festival de Viña del Mar 2020.

La presentación de la banda estadounidense fue una de las grandes sorpresas de la parrilla y las entradas se agotaron en tiempo récord, todo para ver a los protagonistas del histórico show del entretiempo del Super Bowl 2019. Pero las expectativas estuvieron lejos de cumplirse.

Adam Levine se mostró desanimado y con una calidad vocal que en varias ocasiones lo hizo desafinar. Además, no hubo mayores interacciones con el público más que un "¿Cómo están Chile? ¿Quieren cantar con nosotros?", que expresó mientras entonaba "This Love". "What Lovers Do" y "Makes Me Wonder" continuaron con el monótono performance, para luego cantar "Payphone" que evidenció aún más las desafinaciones de Levine. Pero no solo el vocalista no estuvo a la altura de lo que los espectadores esperaban. Los músicos tampoco mostraron mayor entusiasmo y solo se dio un solo de guitarra que valió la pena escuchar ya casi al cierre del espectáculo, mientras sonaba "Girls Like You".

En total fueron 68 minutos en el escenario del recinto viñamarino, el que es hasta ahora el show inicial más corto de lo que va de la edición número 61 del certamen. Cabe destacar que todas sus canciones se mostraron de corrido debido a un acuerdo de la banda con la producción del Festival, que no permitió interrupciones de los animadores y tampoco la entrega de las gaviotas -que según informaron en televisión, igualmente recibieron.