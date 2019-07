El cantautor Tommy Torres se unió hoy a los reclamos para que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie desde su talento, la composición.

El artista puertorriqueño, quien anunció que se unirá mañana a las manifestaciones convocadas para El Viejo San Juan por varias organizaciones ciudadanas y sindicales en conjunto con los cantantes de música urbana Bad Bunny y René Pérez, publicó hoy una nueva versión de su éxito "Querido, Tommy", esta vez, con el título "Querido, Ricky".

"Querido Ricky, Te escribo esta carta. No sé si has entendido bien las cosas. El pueblo está tan decepcionado, lo correcto sería hacerte a un lado, esto ya no tiene marcha atrás ¿No lo ves en las caras de las gente? Ya no está la confianza pa’ que gobiernes", recita el tema que interpreta en un video que subió esta tarde a su cuenta de Instagram.

“Hermanos de Puerto Rico, mañana miércoles Karla y yo estaremos uniendo nuestras voces a la demostración en el Capitolio, camino a Fortaleza, a las 5:00 p.m. Si se sienten igual, únanse a nosotros, de manera pacífica y respetuosa hacia los demás”, escribió Torres en el calce que acompañó la publicación.

De esta manera, el cantautor puertorriqueño que ha trabajado con numerosas estrellas como Ricky Martin, Ednita Nazario, Alejandro Sanz y Jesse & Joy, se une al reclamo de ciudadanos y artistas indignados por los recientes escándalos de corrupción en el gobierno y las revelaciones del polémico chat de Telegram que dejó al descubierto cómo Rosselló y 11 de sus colaboradores cercanos manejaban asuntos de imagen y política pública.

Aunque el domingo Torres había publicado en su Instagram un mensaje general sobre el "miedo" a "salir de lo desconocido", Torres no se había expresado directamente sobre la contoversia de Rosselló hasta hoy.

Monroig, por su parte, había expresado ayer su deseo de cancelar sus compromisos profesionales para unirse a las protestas en Puerto Rico.

"Mi gente, estoy tratando de cancelar compromisos que tengo hoy y mañana para acompañar a mis compatriotas en lo que entiendo es obligación de todos sin importar ideología, clase social, género etc. Salir a la calle. Debemos salir a manifestar nuestra indignación, coraje, repudio, dolor, impotencia, frustración, decepción y todos los sentimientos que por los pasados días más que nunca hemos sentido los puertorriqueños. El poder lo tiene el pueblo y es momento de demostrarlo. Oportunidades se le han dado en múltiples ocasiones a usted @ricardorossello y a su equipo. Siguen defraudandonos. Los que tienen el poder de hacer algo al respecto han optado por no hacer nada. Entonces, ya que ustedes no estan ejerciendo la voluntad del pueblo, nos toca a nosotros hacernos sentir. Este es el momento. ¡Todo aquel que pueda salga a la calle! ¡Los puertorriqueños que estamos en la distancia utilicemos nuestras redes sociales para dejarnos sentir! Merecemos un mejor gobierno. Merecemos un mejor Puerto Rico", escribió ayer la actriz junto con una imagen que contenía una de las convocatorias a las menifestaciones de ayer.