La alegría de varios de los ganadores de la lotería de boletos a $10 para ver el musical “Hamilton” hoy se empañó al constatar que después de haber llegado desde diferentes rincones del país a disfrutar de la función de la 1:30 p.m. sus asientos no estaban disponibles.

Ivonne Sierra fue una de las personas que viajó desde Arecibo para estar en la fila antes de las 11:30 a.m. Mientras esperaba en la fila designada para los ganadores, recibió un correo electrónico de la dirección Lucky Seat Healp informándole que debía enviar una respuesta con tres alternativas de nuevas fechas para ver el espectáculo.

“Me da sentimiento porque ella lleva un año esperando por esto”, dijo Sierra refiriéndose a su hija, Halle González, de 14 años.

La adolescente es fanática de “Hamilton” y cuando supo que su mamá ganó los boletos lloró de la emoción. Ayer, en cambio, tenía los ojos aguados pero por la tristeza.

En la misma situación estaba gente de Arecibo, Humacao y Ponce, entre otros.

“Tratamos de responder el ‘email’ pero no nos da opciones”, comentó el ponceño José Irizarry al lamentar lo ocurrido, mientras intentaba conseguir alguna información con representantes de Ticketpop que se encontraban en el Centro de Bellas Artes atendiendo al público.

Aunque este personal estaba haciendo todo lo posible para acomodar a las personas que todavía se encontraban en el teatro, el productor del evento en la isla, Ender Vega, aclaró que la responsabilidad por lo ocurrido no es de dicha empresa ni de la producción de Hamilton. Recae en la empresa en Estados Unidos -cuyo nombre no pudo precisar al momento- que se encarga de este servicio para todas las funciones en todos los lugares donde se ha presentado la exitosa pieza. Aparentemente se sobrevendieron unos 30 boletos. La función tiene espacio para aproximadamente 1,800 personas.

“Estamos tratando de acomodar a la mayor cantidad de gente posible. Al resto se les dio la opción de llamar de mañana en adelante y ofrecer tres fechas para ver el show. El sistema de lotería no tiene nada que ver con Ticketpop. Es un sistema computarizado que no se supone falle, pero puede fallar. El mensaje importante es que todo el que ganó boletos va a entrar a ver el show”, detalló Vega.

Asimismo, descartó que los boletos de la rifa hayan sido otorgados a familiares de los congresistas que hoy asistieron a la primera de las dos funciones del día.

“Los boletos de los congresistas estaban separados hace meses”, detalló el productor, al indicar que, aunque no es lo normal, se han sobrevendido espacios en otras funciones de “Hamilton” en Estados Unidos. En el caso de las funciones que comenzaron el viernes en Puerto Rico es la primera vez que esto pasa.

A pesar de la decepción, el público afectado por el problema se mostró comprensivo y dispuesto a aceptar alguna otra alternativa, con tal de ver el espectáculo. Después de un tiempo de espera, varios lo lograron. Ese fue el caso de las hermanas Anaeli y Ailish Quiñones, de 15 y 17 años. Su madre, Carmen Rivera, había ganado la lotería para ellas y había pasado varias horas esperando con la ilusión de que ellas entraran a la función de la 1:30 p.m., como estaba previsto.

“Estoy demasiado emocionada”, dijo Ailish, quien se contagió de la fiebre de “Hamilton” a través de su hermana, fiel seguidora del musical desde que tenía 12 años.

Tres horas antes del comienzo del musical se observó en las inmediaciones de Bellas Artes la presencia de un gran número de policías y personal de seguridad que esperaba la llegada del grupo de cerca de 30 congresistas de Estados Unidos invitados a la función. Estos hicieron su entrada en grupo y pasaron rápidamente al teatro por una entrada especial, sin hacer ningún comentario.

Poco antes de la 1:30 p.m. llegó el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, junto a su esposa Beatriz Rosselló.

“Aquí con mi esposa para ver esta obra espectacular. Reconociendo que no sé mucho de ella pero he visto cómo ha podido llamar la atención y he seguido la trayectoria de Lin-Manuel. Bien agradecido de que haya apostado a Puerto Rico en este momento tan crítico. Es enorme, es increíble el interés que ha generado. Una gran bendición para Puerto Rico”, expresó el mandatario.

Entre los rostros conocidos que se observaron entre el público de hoy estuvieron el ex senador del Partido Popular Democrático, Roberto Prats, y el empresario y excandidato a la gobernación, Manolo Cidre.

“Todos queremos ver algo como esto. A mí me recuerda la Regata que hubo en el 1992. Fue un momento en el que Puerto Rico hizo un detente”, opinó. “Tenemos la mesa servida para mostrar lo mejor del país”, agregó.

A Bellas Artes también llegaron hoy muchas personas que no tenían boleto, pero apostaban a la suerte de encontrar alguna oportunidad de ver el musical. Daniel Nannapanemi, de Nueva York, vino a Puerto Rico por el fin de semana y estaba dispuesto a pagar hasta $400 por un boleto que le permitiera ver “Hamilton” por segunda vez, para poder apreciar la actuación del dramaturgo de 38 años.

“Se supone que mis amigos me consiguieran boleto, pero no pudieron”, lamentó.

Por su parte, Julie Inlow estaban encantada de visitar Puerto Rico durante el fin de semana para disfrutar de la función. La estadounidense arribó el jueves desde Washington junto a sus hijas Marín y Amelia Muñoz, de 6 y 10 años, respectivamente.

“Ha sido hermoso”, dijo sobre su estadía en la isla.

Las funciones de “Hamilton” continúan hasta el 27 de enero.

Algunos de los congresistas que acudieron a la función fueron:

Senator Robert Menendez

Rep. Ben Ray Lujan, Assistant Speaker

Rep. Katherine Clark, Caucus Vice Chair

Rep. Tony Cardenas, CHC

Rep. David Cicilline,

Rep. Pete Aguilar

Rep. Nanette Barragan

Rep. Ami Bera

Rep. Salud Carbajal

Rep. Gilbert Cisneros

Rep. Lou Correa

Rep. Jim Costa

Rep. Henry Cuellar

Rep. Veronica Escobar

Rep. Adriano Espaillat

Rep. Ruben Gallego

Rep. Sylvia Garcia

Rep. Jimmy Gomez

Rep. Vicente Gonzalez

Rep. Steven Horsford

Rep. Robin Kelly

Rep. Brenda Lawrence

Rep. Mike Levin

Rep. Gregory Meeks

Rep. Jerry Nadler

Rep. Collin Peterson

Rep. Stacey Plaskett

Rep. David Price

Rep. Jamie Raskin

Rep. Gregorio Sablan

Rep. Michael San Nicolas

Rep. Linda Sanchez

Rep. Terri Sewell

Rep. Darren Soto

Rep. Eric Swalwell

Rep. Mark Takano

Rep. Juan Vargas

Rep. Filemon Vela